Устроившего пожар в отделении полиции мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы

Первые три года срока мужчина проведет в тюрьме. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

22 марта в Ижевске осудили 25-летнего Мамедова Р., виновного в нападении на двух полицейских и поджоге ведомства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, 3 сентября 2022 года мужчина попытался поджечь здание полиции. Для этого он подготовил 13 бутылок с керосином и зажигалку. Также он прихватил на место преступления 3 ножа для того, чтобы напасть на полицейских. До приезда правоохранительных органов Мамедов успел бросить две бутылки с зажигательной смесью и поджечь входную группу здания. Двое полицейских попытались остановить преступника, но он достал нож и несколько раз ударил их в голову, грудную клетку и спину.

Во время судебного заседания Мамедов частично признал вину и раскаялся в преступлении. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, первые 3 года из которых он проведет в тюрьме, а потом отправится в исправительную колонию строгого режима.

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