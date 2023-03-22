Жители Ижевска сообщают о звуках стрельбы в районе Воткинского шоссе и проезда Копрова

Горожан просят не поддаваться панике Фото: Архив КП

Два дня подряд, 21 и 22 марта, многие ижевчане слышали звуки стрельбы из автомата и хлопки в районе Воткинского шоссе и проезда Копровый. За уточнением информации «Комсомолка» обратилась в силовые структуры.

Как объяснили в УФСИН, на одном из объектов ведомства проходили учения, никакой угрозы для жителей Ижевска нет. Горожан просят не поддаваться панике.

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