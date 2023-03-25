Весточки из прошлого: какие открытки отправляли друг другу жители Ижевска

В посланиях чувствуется вся любовь и забота. Фото: Артем Паршин

25 марта в России отмечается День почтовой открытки. Еще в советские времена, когда не было ни смартфонов, ни интернета, люди писали друг другу письма, а по праздникам поздравляли друг друга с помощью открыток. Показали в видео первые почтовые карточки, а также весточки, в которых жители Ижевска в советское время рассказывали о событиях в своей жизни и поздравляли с праздниками.

Ждали с нетерпением

Нежные слова любви к родным и любимым доносились на разноцветных карточках через время и расстояния. Так, например, в одной из них ижевчанин Рудольф обратился к своей супруге и дочери с письмом, в котором рассказал о своем проведенном дне:

«Дочурка Людочка и жена Томочка, здравствуйте! Эти две открыточки купил вчера в городе, когда ходил на медицинскую комиссию, но сказали – после 15 придешь, а я все же сдал на шофера, Томочка. Сегодня на работу не пошли, потому что ставят уколы. До свидания, целую крепко-крепко тебя и дочурку. Твой муж Рудик».

Полученные открытки были крайне ценным знаком внимания. Фото: Артем Паршин

А вот еще одна карточка-поздравление с Международным женским днем, которая отправлена в то время, когда Ижевск был Устиновым.

«Дорогие Людочка и Ксения! Поздравляем вас с первым праздником весны – днем 8 марта! Желаем быть любимыми, красивыми, здоровыми и бодрыми. Не унывайте никогда и ни по какому поводу. Целуем».

В посланиях писали самые теплые пожелания. Фото: Артем Паршин

Пестрые картинки

На лицевой стороне советских открыток можно было увидеть разнообразные иллюстрации: яркие цветы, любимые герои мультфильмов «38 попугаев», «Приключения Чипполино», городские пейзажи и многое другое. Дети с радостью шли вместе с родителями на почту, чтобы пополнить свою коллекцию замечательных советских карточек, которые прислали издалека.

«Я помню, как с мамой шли на почту получать письма, а среди них были открытки. И так радостно было идти домой, разглядывать картинки, а потом просить маму, чтобы она прочитала, что было написано на карточке», – поделилась воспоминаниями ижевчанка Ксения.

По иллюстрациям можно было вспоминать сюжеты из детских сказок или мультфильмов. Фото: Артем Паршин

У многих остались целые коллекции с раритетными почтовыми карточками, которые хоть и лежат в незаметном месте, но все равно греют душу, когда случайно попадаются под руку. Сразу вспоминается, как аккуратно выводились буквы будущего письма, чувство трепета при отправке и приятное ожидание ответа. Что мешает нам время от времени слать открытки родным и любимым?

Получатели до сих пор хранят коллекции с почтовыми карточками. Фото: Артем Паршин

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