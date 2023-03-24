Депутаты Госдумы задумались о запрете продаж электронных сигарет

Депутаты уверены, что вейпы в первую очередь наносят вред здоровью детей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Депутаты Госдумы заявили о негативном влиянии вейпов для здоровья человека. Об этом сообщает RT.

Вопрос о запрете продажи электронных сигарет подняли первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам чиновников, запрет вейпов необходим, ведь они вредят в первую очередь детям и на практике являются более опасными, чем обычные сигареты.

Напомним, что такого же мнения придерживаются врачи Удмуртии. Специалисты минздрава республики отметили, что «альтернативные» методы курения не являются безопасными для здоровья человека и даже наоборот – могут спровоцировать развитие серьезных легочных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких или астма.

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