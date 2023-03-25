Гороскоп на неделю: с 27 марта по 2 апреля Стрельцы смогут воплотить задуманное, а Овны – найти выход из сложной ситуации

Доверьтесь своим близким. Фото: Маша Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.

Овен

Проблемы, вставшие на пути, таковыми являются только на первый взгляд. Расслабьтесь и измените свою точку зрения на них. Вы удивитесь, как небольшая пауза поможет прояснить ситуацию.

Телец

Уроки прошлого станут для вас отличной платформой, чтобы начать путь в светлое будущее. Трудностей не избежать, но они сделают вас сильнее.

Близнецы

Не все, что происходит вокруг вас, может принести вам счастье. Если сердце ощущает дискомфорт, то стоит отпустить ситуацию.

Рак

Жизнь непредсказуема, а ее повороты не всегда можно предугадать. Известно одно: что бы не произошло, вы будете в порядке. Заветное желание удастся исполнить наверняка.

Лев

Перемены неизбежны. Жизнь потребует от вас максимально сосредоточиться и морально подготовиться к ним. У вас все получится.

Дева

Вдохновение придет в вашу жизнь и поможет скрасить повседневные заботы. Отдайтесь творчеству в кругу семьи. Это улучшит ваше ментальное состояние и позволит стать более продуктивным в карьере.

Весы

Мелкие обиды и ссоры лучше игнорировать. На этой неделе вам стоит сосредоточить свое внимание на действительно важных мелочах. Только тогда у вас получится создать проект, которым вы будете гордиться по-настоящему.

Скорпион

Все неудачи и беды можно превратить в счастливый случай, если изменить точку зрения на некоторые моменты. Ничего не пропадет, и все случиться в срок, если не паниковать и подходить к делу с холодной головой.

Стрелец

Мечты легко воплотятся в реальность, если довериться зову вселенной. Мир перевернется, а удача сама придет к вам в руки, если вы действительно готовы рискнуть.

Козерог

Вам не придется страдать от насущных проблем в одиночестве. Близкие люди готовы протянуть вам руку помощи и помочь добрым советом. Не отказывайтесь.

Водолей

Ваши злоключения закончатся. У вас наконец-то появиться возможность навести порядок и заняться тем, что вы по-настоящему любите. Старый друг преподнесет вам неожиданный сюрприз.

Рыбы

Не нужно притворяться, чтобы получить желаемое. Счастье придет к вам, если вы сможете открыть для него свое сердце.

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