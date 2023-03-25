Из Удмуртии в Армению в марте экспортировали 37 кубометров бревен

Эти бревна предназначены для монтажа бань. Фото: архив

9 марта 2023 года из Удмуртии отправили 37 кубометров бревен ели и сосны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Эти бревна предназначены для монтажа бань. Их экспортировали в Армению.

Продукция прошла все необходимые проверки, в ходе которых специалисты подтвердили, что она безопасна и никаких нарушений нет. Она получила фитосанитарный сертификат, который дает разрешение на экспорт.

С начала 2023 года из Удмуртии вывезли117 кубометров бревен ели и сосны в Армению. Их используют для монтажа бань.

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