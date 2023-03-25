В Удмуртии женщина пострадала из-за хлопка туристического газового баллончика

От госпитализации женщина отказалась. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

25 марта в службу спасения сообщили о хлопке в Сарапуле, причиной которого стал газовый туристический баллончик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Все случилось в доме по ул. Озерная, в одной из квартир на втором этаже.

В квартире выбило стекло в двух окнах, а также пострадала женщина 1960 года рождения. У нее резаная рана голени. В больницу пострадавшая не поехала.

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