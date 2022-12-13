Новогодние рецепты: что приготовить в честь Черного Кролика

Блюда на новогоднем столе – неотъемлемая часть праздника Фото: Архив КП

Символом наступающего Нового года станет Черный Водяной Кролик. И для того, чтобы намеки на счастье и удачу появились уже во время застолья, предлагаем вам 10 вариантов блюд, которые можно приготовить, задобрив тем самым покровителя 2023 года.

Закуски

Спринг-роллы

Рецепт довольно простой, быстрый, а самое главное – вкусный.

Спринг-роллы – это всевозможная начинка, завернутая в конвертики из рисовой бумаги. Они могут быть как жареными, так и запеченными.

Мы вам предлагаем один из самый простых и быстрых вариантов.

Приготовление: опустите рисовую бумагу в теплую воду на пять секунд (она должна легко тянуться). Нарежьте тонкой соломкой все ингредиенты, которые хотите завернуть, например, морковь, огурец, капусту, мяту, кинзу. Во вьетнамской кухне добавляют готовую рисовую лапшу. Есть варианты с курицей или креветками. На край подготовленной основы выложите начинку. Аккуратно подогните края, чтобы содержимое не вывалилось, и заверните в рулет. Готово!

В конечном итоге должна получиться такая легкая закуска Фото: ketokotleta.ru

Закусочный торт с рыбой слабой соли

Время приготовления – не более 20 минут.

Ингредиенты доступные: слоеное тесто, слабосоленая рыба (можно заменить копченым мясом или ветчиной), сыр, овощи и зелень по вкусу.

Приготовление: раскатайте небольшой пласт слоеного теста размером 20х20, проткните его в некоторых местах, чтобы при выпекании корж не пошел пузырями, разогрейте духовку до 220-250° и отправьте туда тесто на указанное на упаковке время. Как корж будет готов, разделите его вдоль на 4-5 пластов. Это будет основа для торта.

Подготовьте начинку: нарежьте мясо или рыбу кубиками, то же проделайте с овощами.

При сборке торта каждый слой промажьте майонезом или любым соусом, который вам нравится. Готовую закуску украсьте крошкой из обрезков коржей и веточкой зелени, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на пару часов, чтобы все слои скрепились между собой. При подаче разрежьте на порционные кусочки.

Такая закуска станет украшением новогоднего стола Фото: koolinar.ru

Профитроли с крабовой начинкой

Закуска будет гармонично смотреться на новогоднем столе и напоминать елочные украшения.

Основными ингредиентами станут несладкие профитроли и крабовые палочки. Помимо этого подготовьте вареные яйца, плавленый сырок, свежий огурец, консервированную кукурузу, зеленый лук и майонез.

Приготовление: профитроли можно купить. Начинка: натрите на мелкой терке крабовые палочки, вареные яйца и плавленый сырок. Далее так же мелко порежьте огурец и лук. Объедините заготовки в глубокой миске, добавьте консервированную кукурузу и заправьте майонезом. Финальный этап – наполнение самих заварных шариков: разрежьте профитроли на половину, выложите начинку, и закуску можно подавать гостям.

Начните праздничное застолье с легкой закуски Фото: russianfood.com

Салаты

После того, как прошел небольшой перекус и гости готовы к продолжению вечера, можно переходить к салатам.

Салат с копченой курицей

Из ингредиентов вам понадобится: копченая куриная грудка, консервированная кукуруза, твердый сыр, огурец, морковка по-корейски, майонез, соль и перец по вкусу.

Приготовление: подготовьте все необходимые продукты. Нарежьте грудку и огурцы мелкой соломкой. Далее натрите сыр на крупной терке. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте корейскую морковь и заправьте майонезом. При подаче можете выложить блюдо на лист салата и украсить веточкой укропа или петрушки.

В этом салате вы ощутите полный баланс хрустящих овощей и сочной куриной грудки Фото: pigmine.ru

«Сельдь под снегом»

Не хотите возиться с традиционной «шубой», попробуйте новый вариант, который сочетает в себе легкую кислинку и гармоничную соленость.

Из ингредиентов: слабосоленая сельдь, вареные яйца, яблоко, твердый сыр, маринованный лук, лимон, майонез.

Приготовление: очистите рыбу от кожи и костей и нарежьте небольшими кубиками. Таким же образом измельчите маринованный в уксусе лук. Далее натрите одну часть сыра на крупной терке, а вторую – на мелкой (она пойдет на украшение). То же проделайте с яйцами и очищенным от кожуры и сердцевины зеленым яблоком.

Сборка салата: на дно блюда укладывается рыба, поверх нее – лук. Далее промажьте слой майонезом. Следующие слои: яйцо, яблоко и снова майонезная сетка, но уже с крупно натертым сыром. Финальный слой – сырная крошка и веточка зелени для украшения.

Сочетание вкусов не оставит равнодушным Фото: koolinar.ru

Горячие блюда

Перекус прошел, и дело приближается к подаче горячего. Так какие же блюда можно приготовить, чтобы удовлетворить гостей, а главное – символ 2023 года?

Запеченный картофель с фаршем и плавленым сыром

Это блюдо можно смело назвать базовым для новогоднего стола. Оно и сытное, и вкусное одновременно.

Ингредиенты: картофель, фарш (куриный или свиной), репчатый лук, чеснок, мягкий плавленый сыр, петрушка, растительное масло, томатный соус, майонез, соль и перец по вкусу. Чтобы картофель хорошего пропекся, необходима фольга.

Приготовление: мелко нарежьте петрушку, чеснок и лук. Добавьте к фаршу получившуюся нарезку, плавленый сыр, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная консистенция. Разогрейте духовку до 190°. В это время займитесь чисткой картофеля. Для того, чтобы картофелины были устойчивыми, срежьте низ. Затем на каждом клубне сделайте 3-4 вертикальных надреза, не доходя до конца, и заполните серединку начинкой.

Для приготовления соуса смешайте майонез, томатный соус и 100 мл воды. По консистенции должно быть как жидкая сметана.

Выложите фаршированный картофель в форму для запекания, полейте соусом, накройте фольгой и отправьте в духовку на 45-50 минут. После того, как картофель дойдет до готовности, снимите фольгу и снова отправьте в духовку на 20 минут, чтобы зарумянилось. При подаче можно посыпать сыром.

Симпатично, а главное – вкусно Фото: russianfood.com

Куриный рулет с грибами, сыром и беконом

Блюдо собрало в себе все любимые ингредиенты и явно станет коронным на празднике.

Вам понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе, шампиньоны, твердый сыр, копченый бекон, репчатый лук, чеснок, паприка, молотый чеснок, растительное масло, соль, яйцо.

Приготовление: очистите и нарежьте мелким кубиком лук, обжарьте его на капле растительного масла 2 минуты. В это время промойте грибы и нарежьте мелкими кубиками. Отправьте на сковороду к луку до испарения всей влаги. Переходим к курице. Промойте и обсушите филе, затем отбейте через пищевую пленку, пока толщина не будет 1 см. Далее очистите чеснок и максимально измельчите. В миске смешайте приправы, чеснок, масло и тщательно размешайте смесь. Натрите сыр на крупной терке.

На столе расстелите пищевую пленку, пластом внахлест положите на нее отбитое филе, смажьте его получившейся пряной смесью. На основу выложите слой сыра, на него грибную начинку и снова сыр. Аккуратно с помощью пленки сформируйте рулет, подготовьте подложку из бекона, оберните им.

Получившийся рулет положите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180° духовку на 40-45 минут. При подаче нарежьте на порционные кусочки.

Испортить такое блюдо невозможно Фото: russianfood.com

Курица в медово-чесночном соусе

Сочная курочка поразит гостей не только своим видом, но и вкусом.

Вам понадобятся: куриная тушка, мед, чеснок, специи, соль и перец по вкусу.

Приготовление: курицу необходимо вымыть и просушить бумажными салфетками. Подготовим соус. В мед выдавить чеснок, добавить специи, соль по вкусу. Полностью смазать курицу соусом и оставить ее отдыхать на 15 минут. Курицу запекаем в духовке, разогретой на 200°, в течение 1 часа. Чтобы курица хорошо пропеклась, на дно формы налить немного воды. По истечении 30 минут выньте курочку и полейте ее соусом, в котором она запекается.

Готовое мясо получится очень нежным и с пикантным ароматом Фото: russianfood.com

Гарнир

Цветная капуста под соусом бешамель

Какие понадобятся ингредиенты: цветная капуста, лимон, укроп (стебли без листьев), чеснок, майонез, твердый сыр. Для соуса: молоко, сливочное масло, мука.

Приготовление: цветную капусту разделить на соцветия. В кипящую воду (2 л) добавить стебли укропа и кусочек лимона, чтобы капуста была хрустящей, посолить. Добавить в кипящую воду капусту и варить 4 минуты. Разогреть сотейник, добавить сливочное масло. После того, как масло растопится, время просеянной муки. Быстро перемешивать на медленном огне или на водяной бане, чтобы не было комочков, добавить 100 мл молока. Постепенно влить еще 100 мл молока и венчиком перемешивать соус по часовой стрелке. Помешивая, добавить еще 50 мл молока. Посолить и по желанию добавить мускатный орех. После того как капуста сварилась, выложить ее на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посыпать сверху орегано и полить готовым соусом бешамель. Сыр натереть на терке, добавить майонез и выдавленный через пресс чеснок. Перемешать. Выложить сырную смесь на цветную капусту. Все отправить в разогретую духовку на 4 минуты, запекать при температуре 220°. Запеченную цветную капусту с сыром сразу же подавать к столу.

Гарнир легкий в приготовлении и невероятно сытный Фото: russianfood.com

Картофель «Буланжер»

Ингредиенты: картофель, крупный репчатый лук, любой бульон, молоко, растопленное сливочное масло, сливочное масло для смазывания формы, соль и перец по вкусу.

Приготовление: очистить и нарезать картофель тонкими ломтиками (2 мм), удобнее всего это делать с помощью слайсера.

Репчатый лук тоже нарезать тонкими кружочками. Картофель посолить и поперчить. Форму (желательно керамическую) смазать маслом. Выложить слой картофеля, сверху выложить лук. Слои повторить. Красивой «черепичкой» выложить последний (верхний) слой картофеля. Смешать горячий подсоленный бульон (любой) и горячее молоко. Залить картофель. Можно залить одним бульоном. Жидкость должна не полностью покрывать картофель, а только доходить до верхнего слоя. Сверху картофель полить половиной растопленного сливочного масла. Накрыть противень фольгой. Поставить в духовку и запекать 40 минут при 200°. Затем снять фольгу, уменьшить огонь в духовке до 180° и запекать еще 40 минут. За это время верхний слой картофеля зарумянится, жидкость полностью впитается, и он станет восхитительно вкусным. Оставшимся растопленным маслом полить блюдо.

Картофель подойдет под любое горячее блюдо Фото: russianfood.com

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