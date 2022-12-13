Штемпель «Город трудовой доблести» начали использовать на почтамте в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
На Ижевском почтамте теперь можно погасить корреспонденцию специальным штемпелем с оттиском стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
На штемпеле изображена стела, надпись «Город трудовой доблести» и почтовый индекс центрального почтового отделения Ижевска. Такой специальный оттиск не только украсит конверты, но и поможет рассказать историю о трудовом подвиге ижевчан во время ВОВ и о их вкладе в победу.
«Почта России инициирует выпуск специальных художественных штемпелей в честь значимых событий и дат. Ижевский почтамт посещают тысячи горожан и гостей столицы, многие отправляют отсюда открытки и письма», - сказала директор регионального управления Почты России Альбина Шаймарданова.
Штемпель будут использовать на протяжении 5 лет. Напоминаем, что стелу «Город трудовой доблести» открыли 10 декабря в сквере Победы в Ижевске. Монумент расположен напротив Вечного огня.
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