В Удмуртии скончался поэт и журналист Александр Корамыслов

Фото: Союз журналистов Удмуртии ВКонтакте
Скончался известный удмуртский поэт Александр Анатольевич Корамыслов. Об этом сообщает пресс-служба союза журналистов Удмуртии.
Мужчина являлся членом Союза журналистов России, поэтом и блоггером. На его счету несколько сборников стихов. он ушел из жизни на 54 году жизни.
Проститься с поэтом можно 14 декабря, с 12:00 до 13:00 по адресу 1А, Гражданская ул.
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