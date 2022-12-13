В Удмуртии скончался поэт и журналист Александр Корамыслов

Фото: Союз журналистов Удмуртии ВКонтакте

Скончался известный удмуртский поэт Александр Анатольевич Корамыслов. Об этом сообщает пресс-служба союза журналистов Удмуртии.

Мужчина являлся членом Союза журналистов России, поэтом и блоггером. На его счету несколько сборников стихов. он ушел из жизни на 54 году жизни.

Проститься с поэтом можно 14 декабря, с 12:00 до 13:00 по адресу 1А, Гражданская ул.

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