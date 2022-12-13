Сумма взносов на капремонт в Удмуртии не изменится до конца 2022 года

В декабре платежки останутся прежними Фото: Мария Бакланова

Взносы на капремонт в Удмуртии изменятся только с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Первые платежки с новыми суммами за капитальный ремонт жители Удмуртии получат за январь 2023 и придут они в начале февраля.

«Хочу обратить на это внимание жителей, у которых установлен автоплатеж. До этого времени размер взноса не менялся в течение трех лет, но в новом году в настройки следует внести изменения», – сказала директор НУО «Фонд капитального ремонта в Удмуртии» Диана Новомейская.

Отметим, что постановление о новом минимальном взносе было принято 29 сентября 2022 года.

Сейчас минимальный взнос в домах без лифта составляет 8 рублей за 1 кв. метр, а в домах с лифтом – 8 рублей 70 копеек за 1 кв. метр. По новым тарифам эти суммы увеличатся. В 2023 году для домов без лифта размер платежей составит 8 рублей 90 копеек, а для домов с лифтом - 9 рублей 70 копеек.

Напоминаем, что с 1 декабря 2022 года в Удмуртии изменили тарифы на оплату коммунальных услуг. «Комсомолка» рассказала чего ожидать от новых платежек за ЖКХ.

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