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Общество27 марта 2023 13:02

Полгода со дня трагедии в школе 88: стали ли школы безопаснее и есть ли информация по следствию

Со дня стрельбы в школе Ижевска прошло полгода
Наталья Зиятдинова
Дату 26 сентября 2022 года ижевчане запомнили на всю жизнь

Дату 26 сентября 2022 года ижевчане запомнили на всю жизнь

Фото: Мария Бакланова

С момента трагедии в школе № 88 Ижевска прошло полгода. Что изменилось с того страшного дня? Какие решения были приняты и известно ли что-то о ходе расследования? Ответы на вопросы и воспоминания мамы, которая в тот день потеряла дочь, – в материале «Комсомолки».

26 сентября 2022 года. В школу № 88 Ижевска вошел вооруженный выпускник образовательного учреждения и открыл стрельбу. Он шел по этажам, заходил в классы и расстреливал беззащитных детей и учителей.

На месте работали все службы. Фото: скриншот с видео

На месте работали все службы. Фото: скриншот с видео

От рук Артема Казанцева погибло 18 человек (11 школьников и 7 взрослых), 23 получили ранения разной степени тяжести. Некоторым пострадавшим предстоит длительное восстановление. Преступник покончил с собой в последнем классе на 4 этаже, где он перед этим расстрелял 9-классников.

«Это неправильно – хоронить своего ребенка»

Еву называли маленьким солнышком. Фото: предоставлено Анной Князевой

Еву называли маленьким солнышком. Фото: предоставлено Анной Князевой

В тот день не вернулась домой и 11-летняя Ева. Убийца выпустил в нее две пули, одна попала в ногу, вторая – в голову. Свою окровавленную девочку Анна Князева увидела на руках незнакомого мужчины.

«Он меня еще успокаивал – она дышит, все будет хорошо. А Ева в тот день ушла в брюках и белой рубашечке. Так вот она вся красная от крови была», – вспоминает Анна. Она, с трудом подбирая слова, рассказала, как ждала скорую на коленях рядом с истекающей кровью дочкой.

В машину скорой помощи мать не пустили. Анна с мужем (отчимом Евы) приехали в больницу на машине и некоторое время ждали хоть каких-то вестей от врачей.

«Потом вышел главврач, меня и еще одну маму отозвали в сторону. Повели куда-то. А потом так буднично, что ли, сказали: сейчас пойдем трупы детей опознавать. Родительница, которая шла со мной, просто упала, а я сползла по стеночке. Не помню, как дошла. А потом сама открыла трупный мешок… У меня случилась истерика. Было плохо, больно», – Анна не сдерживается и навзрыд плачет.

Ева была очень похожа на свою маму. Фото: предоставлено Анной Князевой

Ева была очень похожа на свою маму. Фото: предоставлено Анной Князевой

А потом были страшные 8 часов, которые она, не отпуская руку малышки ни на минуту, провела с дочкой в коридоре больницы. Ей казалось, что так она дольше останется теплой. В день похорон в зале прощания было не протолкнуться.

«Она такая красивая была в день похорон. Такая красивая. Но такая холодная… Ангелочек маленький. Мама хотела сфотографировать ее, а я не дала. Нельзя. Нельзя ее такой помнить. Она у меня живая. Я с ней разговариваю. Она рядом», – плачет Анна. Говорит, что самое сложное было разрешить ее закопать, разрешить опустить ее тело в землю навсегда…», – рассказывает убитая горем мать.

В первый после похорон месяц Анна навещала могилу дочки на кладбище каждый день, сейчас – раз в неделю. 28 марта 2023 года девочка бы отметила свой 12-й день рождения.

«У меня был такой маршрут: детей в сад, старшего Эрика в школу и – на кладбище. Там сидеть, пока сын не отучится в школе, и потом за ним. Пускай люди говорят, что это неправильно. А как по-другому? Мне так легче. Я туда приеду, с ней разговариваю. Со всеми праздниками ее поздравляю. Когда у кого-то из братиков день рождения, я ей везу кусочек тортика и шарик».

Анна призналась, что так и не приняла тот факт, что в тот день их семья стала на одного человека меньше. Это неправильно – хоронить своего ребенка.

Убийца

Несколько часов в квартире преступника работали следователи

Несколько часов в квартире преступника работали следователи

Фото: Мария Бакланова

Дом Артема Казанцева находится буквально в 200 метрах от школы. В этот же день в квартире, где он проживал с матерью и бабушкой, появились следователи.

Выяснилось, что он стоял на учете в психоневрологическом диспансере. В декабре 2008 года Казанцев напал у подъезда своего дома на подростка и ранил его ножом в спину. Жизненно важные органы, к счастью, он не задел, поэтому пострадавший выжил. Кроме этого, он ранил в ногу женщину. На суде он сообщил, что ничего не помнит. Его оставили на свободе.

Следователи выяснили, что к нападению на школу преступник готовился практически год. У него в комнате обнаружили пять мобильных телефонов и компьютер, на котором он оставил предсмертную записку. В ней он рассказал о нелегальном приобретении оружия и своей ненависти ко всем.

Следствие

На Казанцева завели несколько уголовных дел. Фото: СК России

На Казанцева завели несколько уголовных дел. Фото: СК России

26 сентября 2022 года Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Одно из них – по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом).

Второе – по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

В этот же день в столицу Удмуртии прилетел глава СК России Александр Бастрыкин. Следователем по делу был назначен Виталий Никитченко, но в декабре 2022 года он вообще уволился из ведомства. О том, как продвигается следствие, на момент публикации ничего не известно. Ничего не сообщается и о других подозреваемых по делу.

Задержан был лишь директор ЧОПа «Щит», силами которого и осуществлялась охрана школы. Напомним, в здании находились два охранника, которые одними из первых погибли во время нападения. Алексея Злобина обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Безопасность школ. Что изменилось?

После трагедии на территории школы дежурила полиция

После трагедии на территории школы дежурила полиция

Фото: Мария Бакланова

Сразу после трагедии родители школьников обратились к правительству региона и потребовали обратить пристальное внимание на систему безопасности образовательных учреждений. На несколько дней меры действительно усилили – практически у каждой школы дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. А что сейчас?

«На сегодняшний день почти в каждом учебном учреждении Ижевска днем дежурят два охранника, ночью остается один. Да, это уже достижение! Но и эта ситуация вскоре изменится. Дело в том, что первого марта 2023 года вступило в силу постановление Правительства Удмуртской Республики № 102 от 27.02.2023, в котором заложена почасовая оплата из бюджета региона лишь для одного охранника на школу. Это не совсем верно, так как объекты образования отнесены к разным категориям опасности, и количество охранников на посту должно соответствовать потребностям с учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории)», – рассказал член Общественной палаты Ижевска, председатель правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Удмуртии Владимир Старцев.

В школе №88 камера видеонаблюдения была установлена

В школе №88 камера видеонаблюдения была установлена

Фото: Мария Бакланова

В ответ на постановление РООР ФКЦ Удмуртии направило региональной власти предложение об увеличении охранников в школах. Одного недостаточно, а нанимать второго за счет средств школы или родителей нельзя – не позволяет закон. Кроме этого, необходимо обратить внимание и на техническое оснащение зданий школ.

«У одних школ, к примеру, видеокамер нет вообще. У других они есть, но запись не ведется. Кроме этого, нет того звена, которое объединяло бы все школы в единую систему безопасности. Как это, например, организовано в Москве», – рассказал Владимир Старцев.

В 2022 году в каждой школе Ижевска поставили домофоны. Стоимость работ и оборудования составила 17,2 млн рублей. А в лицее № 86 с помощью родителей и выпускников усилилась техническая составляющая системы безопасности.

«Мы добавили количество тревожных кнопок. Они находятся у директора, в приемной, на вахте, у охранников и у зама по безопасности. Завершается монтаж сигнализации оповещения на случай ЧС. Провели первые пробы, ГБР приехали буквально через 3–4 минуты. Также увеличили количество видеокамер», – рассказала директор лицея Надежда Заварзина.

После ремонта в здании школы № 88 систему безопасности серьезно обновили: появились домофон, решетка с магнитным замком и система оповещения, идентификационные карты у школьников и сотрудников и т. д. Летом появится и КПП у входа на территорию. Такого уровня нет ни в одной школе Удмуртии, но и эта система еще требует доработки, уверен Владимир Старцев. В частности, необходимо разработать и внедрить единую систему комплексной безопасности образовательных учреждений.

Пройти в школу можно только с помощью идентификационной карты

Пройти в школу можно только с помощью идентификационной карты

Фото: Мария Бакланова

А еще изменить федеральное законодательство в части отбора ЧОПов. Не объявлять торги, которые работают на снижение цены, а организовывать конкурсы, где по самым строгим критериям будут отбираться лучшие организации.

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