Полгода со дня трагедии в школе 88: стали ли школы безопаснее и есть ли информация по следствию

Дату 26 сентября 2022 года ижевчане запомнили на всю жизнь Фото: Мария Бакланова

С момента трагедии в школе № 88 Ижевска прошло полгода. Что изменилось с того страшного дня? Какие решения были приняты и известно ли что-то о ходе расследования? Ответы на вопросы и воспоминания мамы, которая в тот день потеряла дочь, – в материале «Комсомолки».

26 сентября 2022 года. В школу № 88 Ижевска вошел вооруженный выпускник образовательного учреждения и открыл стрельбу. Он шел по этажам, заходил в классы и расстреливал беззащитных детей и учителей.

На месте работали все службы. Фото: скриншот с видео

От рук Артема Казанцева погибло 18 человек (11 школьников и 7 взрослых), 23 получили ранения разной степени тяжести. Некоторым пострадавшим предстоит длительное восстановление. Преступник покончил с собой в последнем классе на 4 этаже, где он перед этим расстрелял 9-классников.

«Это неправильно – хоронить своего ребенка»

Еву называли маленьким солнышком. Фото: предоставлено Анной Князевой

В тот день не вернулась домой и 11-летняя Ева. Убийца выпустил в нее две пули, одна попала в ногу, вторая – в голову. Свою окровавленную девочку Анна Князева увидела на руках незнакомого мужчины.

«Он меня еще успокаивал – она дышит, все будет хорошо. А Ева в тот день ушла в брюках и белой рубашечке. Так вот она вся красная от крови была», – вспоминает Анна. Она, с трудом подбирая слова, рассказала, как ждала скорую на коленях рядом с истекающей кровью дочкой.

В машину скорой помощи мать не пустили. Анна с мужем (отчимом Евы) приехали в больницу на машине и некоторое время ждали хоть каких-то вестей от врачей.

«Потом вышел главврач, меня и еще одну маму отозвали в сторону. Повели куда-то. А потом так буднично, что ли, сказали: сейчас пойдем трупы детей опознавать. Родительница, которая шла со мной, просто упала, а я сползла по стеночке. Не помню, как дошла. А потом сама открыла трупный мешок… У меня случилась истерика. Было плохо, больно», – Анна не сдерживается и навзрыд плачет.

Ева была очень похожа на свою маму. Фото: предоставлено Анной Князевой

А потом были страшные 8 часов, которые она, не отпуская руку малышки ни на минуту, провела с дочкой в коридоре больницы. Ей казалось, что так она дольше останется теплой. В день похорон в зале прощания было не протолкнуться.

«Она такая красивая была в день похорон. Такая красивая. Но такая холодная… Ангелочек маленький. Мама хотела сфотографировать ее, а я не дала. Нельзя. Нельзя ее такой помнить. Она у меня живая. Я с ней разговариваю. Она рядом», – плачет Анна. Говорит, что самое сложное было разрешить ее закопать, разрешить опустить ее тело в землю навсегда…», – рассказывает убитая горем мать.

В первый после похорон месяц Анна навещала могилу дочки на кладбище каждый день, сейчас – раз в неделю. 28 марта 2023 года девочка бы отметила свой 12-й день рождения.

«У меня был такой маршрут: детей в сад, старшего Эрика в школу и – на кладбище. Там сидеть, пока сын не отучится в школе, и потом за ним. Пускай люди говорят, что это неправильно. А как по-другому? Мне так легче. Я туда приеду, с ней разговариваю. Со всеми праздниками ее поздравляю. Когда у кого-то из братиков день рождения, я ей везу кусочек тортика и шарик».

Анна призналась, что так и не приняла тот факт, что в тот день их семья стала на одного человека меньше. Это неправильно – хоронить своего ребенка.

Убийца

Несколько часов в квартире преступника работали следователи Фото: Мария Бакланова

Дом Артема Казанцева находится буквально в 200 метрах от школы. В этот же день в квартире, где он проживал с матерью и бабушкой, появились следователи.

Выяснилось, что он стоял на учете в психоневрологическом диспансере. В декабре 2008 года Казанцев напал у подъезда своего дома на подростка и ранил его ножом в спину. Жизненно важные органы, к счастью, он не задел, поэтому пострадавший выжил. Кроме этого, он ранил в ногу женщину. На суде он сообщил, что ничего не помнит. Его оставили на свободе.

Следователи выяснили, что к нападению на школу преступник готовился практически год. У него в комнате обнаружили пять мобильных телефонов и компьютер, на котором он оставил предсмертную записку. В ней он рассказал о нелегальном приобретении оружия и своей ненависти ко всем.

Следствие

На Казанцева завели несколько уголовных дел. Фото: СК России

26 сентября 2022 года Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Одно из них – по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом).

Второе – по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

В этот же день в столицу Удмуртии прилетел глава СК России Александр Бастрыкин. Следователем по делу был назначен Виталий Никитченко, но в декабре 2022 года он вообще уволился из ведомства. О том, как продвигается следствие, на момент публикации ничего не известно. Ничего не сообщается и о других подозреваемых по делу.

Задержан был лишь директор ЧОПа «Щит», силами которого и осуществлялась охрана школы. Напомним, в здании находились два охранника, которые одними из первых погибли во время нападения. Алексея Злобина обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Безопасность школ. Что изменилось?

После трагедии на территории школы дежурила полиция Фото: Мария Бакланова

Сразу после трагедии родители школьников обратились к правительству региона и потребовали обратить пристальное внимание на систему безопасности образовательных учреждений. На несколько дней меры действительно усилили – практически у каждой школы дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. А что сейчас?

«На сегодняшний день почти в каждом учебном учреждении Ижевска днем дежурят два охранника, ночью остается один. Да, это уже достижение! Но и эта ситуация вскоре изменится. Дело в том, что первого марта 2023 года вступило в силу постановление Правительства Удмуртской Республики № 102 от 27.02.2023, в котором заложена почасовая оплата из бюджета региона лишь для одного охранника на школу. Это не совсем верно, так как объекты образования отнесены к разным категориям опасности, и количество охранников на посту должно соответствовать потребностям с учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории)», – рассказал член Общественной палаты Ижевска, председатель правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Удмуртии Владимир Старцев.

В школе №88 камера видеонаблюдения была установлена Фото: Мария Бакланова

В ответ на постановление РООР ФКЦ Удмуртии направило региональной власти предложение об увеличении охранников в школах. Одного недостаточно, а нанимать второго за счет средств школы или родителей нельзя – не позволяет закон. Кроме этого, необходимо обратить внимание и на техническое оснащение зданий школ.

«У одних школ, к примеру, видеокамер нет вообще. У других они есть, но запись не ведется. Кроме этого, нет того звена, которое объединяло бы все школы в единую систему безопасности. Как это, например, организовано в Москве», – рассказал Владимир Старцев.

В 2022 году в каждой школе Ижевска поставили домофоны. Стоимость работ и оборудования составила 17,2 млн рублей. А в лицее № 86 с помощью родителей и выпускников усилилась техническая составляющая системы безопасности.

«Мы добавили количество тревожных кнопок. Они находятся у директора, в приемной, на вахте, у охранников и у зама по безопасности. Завершается монтаж сигнализации оповещения на случай ЧС. Провели первые пробы, ГБР приехали буквально через 3–4 минуты. Также увеличили количество видеокамер», – рассказала директор лицея Надежда Заварзина.

После ремонта в здании школы № 88 систему безопасности серьезно обновили: появились домофон, решетка с магнитным замком и система оповещения, идентификационные карты у школьников и сотрудников и т. д. Летом появится и КПП у входа на территорию. Такого уровня нет ни в одной школе Удмуртии, но и эта система еще требует доработки, уверен Владимир Старцев. В частности, необходимо разработать и внедрить единую систему комплексной безопасности образовательных учреждений.

Пройти в школу можно только с помощью идентификационной карты Фото: Мария Бакланова

А еще изменить федеральное законодательство в части отбора ЧОПов. Не объявлять торги, которые работают на снижение цены, а организовывать конкурсы, где по самым строгим критериям будут отбираться лучшие организации.

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