200 тысяч рублей заплатит житель Удмуртии за вождение в пьяном виде

Его остановили сотрудники ГИБДД. Фото: архив

В Удмуртии суд вынес приговор жителю Кизнерского района. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщает прокуратура УР.

В январе 2023 года он ездил по поселку Кизнер, где его для проверки документов и остановили сотрудники ГИБДД. Инспекторы заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, что потом и подтвердилось. Кроме этого, выяснилось, что прав нарушитель уже лишен.

Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, а также в течение полутора лет запретил управлять автомобилем. Приговор в законную силу не вступил.

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