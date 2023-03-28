Дорожный провал в Игринском районе Удмуртии планируют начать засыпать сегодня

Провал в Игринском районе Удмуртии. Фото: https://vk.com/semenov_yaroslav78
27 марта на 237 км трассы М-7 «Волга» обрушилась часть дороги . Об этом сообщил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.
По словам Ярослава Семенова, на участке демонтировали старую водопропускную трубу. На место провала доставили щебень и бутовый камень для восстановления нижних конструктивных слоев дороги.
Новая труба, которую доставили на участок, состоит из 2 секций. Вечером их сварили между собой. Ночью планировали начать монтаж, а утром приступить к обратной засыпке участка.
В планах завершить ремонт дороги в течение 2 - 3 дней
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