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Звезды14 декабря 2022 12:32

13 лет прошло после капремонта кукольного театра в Ижевске

Рассказываем и показываем, как театр выглядел раньше
Ксения Аксенова
Театр после капремонта открылся 14 декабря 2009 года

Театр после капремонта открылся 14 декабря 2009 года

14 декабря 2009 года, ровно 13 лет назад театр кукол Удмуртии открылся после капитального ремонта. Теперь здание выглядит совершенно по-особенному.

Но оказывается, 45 лет театр не имел своего здания. Труппа постоянно переезжала с места на место. Театр располагался и на Сенной площади, и на Центральной площади в деревянном здании. Еще труппа ютилась в цокольном этаже обычного жилого дома, а куклы хранились под полом. Несколько раз из-за потопов их просто не удавалось спасти.

В 1980 году у театра появилось новое здание. Но через двадцать с лишним лет оно обветшало и уже не так радовало своих юных зрителей.

В 2007 году начался капитальный ремонт. И уже через два года вместо обычной бетонной коробки появился настоящий сказочный замок с башенками и витражами на окнах. Зрительный зал рассчитан на 209 мест, в фойе располагается музей-выставка с куклами театра, на нижнем этаже есть буфет с вкусными булочками, пирожками и мороженым.

Чуть позже бульвар Гоголя, где располагается здание театра, тоже реконструировали. Сейчас это место отлично выглядит в любое время года. Зимой театр празднично подсвечивается, создавая по-настоящему сказочное настроение.

В видео рассказываем историю театра кукол Удмуртии.

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