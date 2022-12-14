13 лет прошло после капремонта кукольного театра в Ижевске

Театр после капремонта открылся 14 декабря 2009 года

14 декабря 2009 года, ровно 13 лет назад театр кукол Удмуртии открылся после капитального ремонта. Теперь здание выглядит совершенно по-особенному.

Но оказывается, 45 лет театр не имел своего здания. Труппа постоянно переезжала с места на место. Театр располагался и на Сенной площади, и на Центральной площади в деревянном здании. Еще труппа ютилась в цокольном этаже обычного жилого дома, а куклы хранились под полом. Несколько раз из-за потопов их просто не удавалось спасти.

В 1980 году у театра появилось новое здание. Но через двадцать с лишним лет оно обветшало и уже не так радовало своих юных зрителей.

В 2007 году начался капитальный ремонт. И уже через два года вместо обычной бетонной коробки появился настоящий сказочный замок с башенками и витражами на окнах. Зрительный зал рассчитан на 209 мест, в фойе располагается музей-выставка с куклами театра, на нижнем этаже есть буфет с вкусными булочками, пирожками и мороженым.

Чуть позже бульвар Гоголя, где располагается здание театра, тоже реконструировали. Сейчас это место отлично выглядит в любое время года. Зимой театр празднично подсвечивается, создавая по-настоящему сказочное настроение.

В видео рассказываем историю театра кукол Удмуртии.

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