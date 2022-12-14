Уход ИПОПАТ из Можги: что будет с общественным транспортом в городе?

Автобусы ИПОПАТ перестанут ходить в Ижевске в январе

С 1 ноября в автобусах Можги перестали обслуживать льготников. А с января 2023 года в городе перестанет работать один из перевозчиков – ИПОПАТ. Разбираемся, какая ситуация с общественным транспортом складывается в Можге, и возможны ли какие-либо проблемы в Ижевске.

Долгое ожидание и большие расстояния

Жители Можги в соцсетях возмущаются из-за работы общественного транспорта (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Основные жалобы:

– Долгое ожидание транспорта;

– Большие затраты на проезд, особенно в многодетных семьях;

– Маленькое количество транспорта.

При этом жители могут пожаловаться на работу общественного транспорта либо непосредственно в ИПОПАТ по номеру 8 (3412) 41-47-47, в Миндортранс (порядок обращения указан здесь), прокуратуру по ссылке и в администрацию Можги через форму.

Отказ от льгот

В администрации Можги «Комсомолке» рассказали, что самая критическая ситуация сложилась из-за льготников. Дело в том, что соглашение на перевозку незащищенных категорий граждан заключает перевозчик и министерство транспорта, а город к этому отношения не имеет. Муниципалитет по сути стал заложником ситуации: о проблеме узнали из соцсетей. Как рассказали в администрации Можги, ИПОПАТ уведомил министерство транспорта за три дня до отказа от перевозки льготников. Это нарушает сроки – предупреждение должно прийти за месяц.

Кстати, регулируемый тариф устанавливает регион или муниципалитет, а нерегулируемый – перевозчик. При первом варианте обязательно действуют льготы, при втором – перевозчик может от них отказаться. Так и произошло в этой ситуации.

Автобусы в городе при этом ходят – работает еще и частник.

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямой линии сообщил, что с 1 января в город выйдет новый перевозчик. Муниципалитет выдаст ему временную маршрутную карту. Льготы вернуть получится только во второй половине января, после конкурса.

«Нам нужен трехлетний контракт с более надежным перевозчиком, с регулируемыми тарифами. Переговоры с потенциальными подрядчиками уже прошли. У одного перевозчика есть 16 автобусов, еще 10 он готов взять в аренду. Конкурс еще не прошел, но муниципалитет выдаст маршрутную карту, чтобы автобусы могли выйти на работу в ближайшее время», – рассказал глава региона.

ИПОПАТ не ответил на запрос «Комсомолки» по поводу причин ухода из Можги и отмены льгот.

Как ситуация обстоит в Ижевске?

В Ижевске тоже автобусы по большей части обслуживает ИПОПАТ. И тоже много жалоб, несмотря на то, что общественный транспорт столицы Удмуртии – один из лучших в стране.

«В последнее время на Южной автостанции приходится по 20-30 мин ждать транспорт, чтобы уехать в сторону Нефтемаша, из-за этого люди опаздывают на работу», – жаловались наши читатели в группе ВКонтакте IZHLIFE.

«Вообще проблемно с транспортом стало. Такое чувство, что его вдруг стало меньше», – написала у нас в комментариях Анастасия.

«А с Пушкинской после 20 вообще не уехать, например от Мэрии до Чугуевского уже ничего не ходит, в металург от мэрии после 20 тоже не уехать, 28 ходит до 20. Странно, центральная улица», – добавляет Ольга.

Александр Бречалов во время прямой линии признал, что вопросы к перевозчику есть и в столице Удмуртии. В частности, жители недовольны долгим ожиданием транспорта. В пресс-службе администрации Ижевска IZHLIFE сообщили, что жалобы на работу автобусов поступают, но они решаются в рабочем порядке. Чаще всего горожан не устраивает несоблюдение расписания, грязь в салонах, недостаточное количество автобусов.

В следующем году вводить новые маршруты по регулируемым тарифам администрация Ижевска не планирует.

Во многом сложности возникают из-за тарифов, неоднократно подчеркивали перевозчики. В декабре 2021 года цены выросли до 27 рублей при оплате наличными и 25 при оплате картой. Тогда это обосновывали ростом стоимости бензина, запчастей и индексацией зарплат работников. Однако в 2023 поднимать тариф пока не планируется.

Несмотря на сложности, обновлять транспорт в Ижевске удается. Например, в 2021 году в город поступили 100 новых автобусов. А если говорить об электрическом транспорте, у нас появились 16 трамваев «Львенок» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и московские троллейбусы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лестница появилась на спуске из Березовой рощи в Ижевске

«Зима пришла неожиданно»: жители Удмуртии пожаловались на снежные завалы и километровые пробки на трассах

Зимние забавы: расписание катков Ижевска на сезон 2022–2023