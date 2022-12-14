Гороскоп на день: 15 декабря Тельцы могут упустить из внимания важные события, а Скорпионы нарушат правила

Звезды знают больше, чем вы думаете Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Сегодня вы обязаны себя чем-то побаловать. Это может быть что-то, в чем вы давно себе отказывали. Или намекните о том, что вас пора побаловать, второй половинке. Серьезных дел на этот день не планируйте.

Телец

В вашей жизни произойдет некое важное событие. Возможно, вы даже сами сыграете в нем не последнюю роль. Также есть вероятность, что событие-то произойдет, а вот узнаете вы о нем лишь через несколько дней.

Близнецы

Сегодня вам предстоит много общаться. Не все это общение будет вам приятно, например, много времени может уйти на объяснение простейших вещей недалеким людям. Но старайтесь сохранять терпение. Чем спокойнее вы будете, тем быстрее сможете заняться тем, что вам нравится.

Рак

Сегодня вам пригодится ваше умение заботиться об окружающих. Вы не только сможете кому-то реально помочь, но и покажете себя в хорошем свете перед нужными людьми. Только не переигрывайте.

Лев

При всем желании вы не сможете оказаться в двух местах одновременно, поэтому четко распланируйте свой день и расставьте приоритеты. Ради решения первоочередных задач второстепенными придется пожертвовать.

Дева

Не слушайте сегодня чужих советов и не берите чужой пример за эталон. У вас свой путь и своя голова на плечах. И если вы в чем-то сомневаетесь, то это, скорее всего, не зря.

Весы

Сегодня благоприятное время, чтобы признаться кому-то в своих чувствах. Вас выслушают, поймут и обязательно ответят взаимностью. Хотя есть и обратная сторона: на поверхность вместе с вашим признанием может выйти и неудобная правда.

Скорпион

Вы сознательно, понимая возможный риск, нарушите какие-то правила. На первый раз все, скорее всего, обойдется, но лучше больше не заниматься подобным экстримом. Лучше разберитесь в себе: что вас подтолкнуло к такому шагу?

Стрелец

Вам покажется, что у вас началась полоса везения, но на самом деле все это результат вашего собственного труда. Так что не расслабляйтесь, продолжайте в том же духе, и вам будет сопутствовать успех.

Козерог

Вам требуется полноценный отдых. Если нет возможности взять дополнительный выходной, то хотя бы постарайтесь выспаться. А еще хотя бы на время смените деятельность – однообразие тянет из вас жизненные силы.

Водолей

Вы, сами о том не догадываясь, введете кого-то в заблуждение. Это чревато недоразумениями и замедлением работы. Постарайтесь никому сегодня ничего не обещать и не распространятся о других людях.

Рыбы

Пришло время посетить врача и проверить, как там поживают хронические недуги. Даже если вы не жалуетесь на самочувствие. А еще вам стоит прислушаться к советам старших.

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