Рейтинг плохих дорог Ижевска: жители города выбрали победителей пяти номинаций

Журналист в красивом платье и на каблуках отметила худшие дороги Ижевска Фото: Мария Бакланова

Весной 2023 года нареканий на состояние дорог после зимы поступает очень много. Наши коллеги с портала IZHLIFE традиционно собрали все нарекания, проанализировали, провели опрос и объявили результаты антипремии «Дорожный Оскар». Причем ведущая столь важного мероприятия лично испытала все прелести разбитых проезжих частей.

Номинация «Самая разбитая»

Проезд Копровый – место, где точно не побегаешь на каблучках Фото: Мария Бакланова

Награда досталась проезду Копровому, который набрал аж 36% голосов. Его ближайший преследователь – Славянское шоссе, набравшее 17%. Кроме этих двух проезжих частей номинантами были улицы: Областная, 8 Марта, 10 лет Октября, Ленина и другие.

На дорогу жалуются чаще всего Фото: Мария Бакланова

«Самая глубокая яма»

Яма на проезде Копровом впечатляет. Настолько, что в красивой обуви ходить просто страшно! Фото: Мария Бакланова

Эта красота принадлежит опять же проезду Копровому. 38% читателей городского портала присудили ему победу и в третьей номинации. Следом идет Южная набережная с 12%. Чтобы создать хотя бы минимальные проезжие условия, ямы на дороге заливают литым асфальтом. Но все понимают, что мера эта временная.

«Стабильно плохая»

Проезд дал нам повод сделать много кадров красивой журналистки на некрасивой дороге Фото: Мария Бакланова

И здесь пальма первенства за проездом Копровым. В этой номинации он набрал 35%, значительно обогнав улицу Новоажимова с 13%. Несмотря на столь печальное состояние, нынешним летом ремонтировать его не будут. Привести его в порядок городская власть обещает в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Самая волнистая»

Серфинг на волнах моря? А как насчет дрейфования на каблках по асфальту на Новоажимова? Фото: Мария Бакланова

Колеи на асфальте уже никого не удивляют. Улица Новоажимова с 21% голосов заняла в этой номинации не самое почетное, но все же первое место. Такая же проблема существует еще на ряде улиц – Холмогорова, Карла Маркса, Пушкинской, Ленина, 10 лет Октября, Ворошилова, Областной, Чугуевского и других.

Администрация города сообщила о выделении 10 млн рублей на устранение колейности. В список вошли перекрестки: Азина – Новоажимова, Пушкинская – пер. Широкий, Магистральная – Карла Маркса.

«Выбор редакции»

Ямы Воткинского шоссе поистине достойны нашего визита! Фото: Мария Бакланова

Сотрудники редакции тоже делали свой выбор самой плохой улицы, но в отдельной номинации. По мнению большинства, в наихудшем состоянии находится Воткинское шоссе.

Какие дороги отремонтируют в 2023 году?

В списке счастливчиков шесть проезжих частей:

улица Ленина;

переулок Ястребовский;

улица 10 лет Октября;

улица Ярославского;

улица Ильфата Закирова;

улица Новоажимова (на участке от улицы 12-й до улицы 8-й).

Номинация «И показать не стыдно»

Улица Молодежная – пример для подражания остальным Фото: Мария Бакланова

Мы решили, что обозначим не только плохие дороги, но и отметим самые хорошие. Опять же – по мнению наших читателей. В результате у нас обозначилось два лидера – улицы Молодежная и Архитектора Берша.

Удивительно, но самая серьезная борьба развернулась за звание хорошей дороги. Берша делит пальму первенства с Молодежной Фото: Мария Бакланова

Кроме этих дорог горожане также отметили Авангардную, Лихвинцева, Олега Кошевого, Удмуртскую, Гагарина и 40 лет ВЛКСМ.

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