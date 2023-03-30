Гороскоп на месяц: в апреле Тельцам предстоит выйти за рамки, а Водолеям – воплотить задуманное

Гороскоп на апрель Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущий месяц.

Гороскоп Овен

Правильные решения – те, что принимаются вашим сердцем. Доверьтесь ему.

Любовь. Искренность и чистота ваших намерений бесспорна. Позвольте и вашему партнеру почувствовать их.

Семья и дети. Добро и зло идут рука об руку. Если вы желаете добра своим близким – дайте им немного свободы.

Деньги. Ваша жизнь пребывает в балансе. Поэтому нет причин опасаться нехватки денег. Просто думайте перед каждой покупкой.

Здоровье. Ваш организм преподнесет вам сюрприз. Насколько он будет хорошим, зависит от вас.

Карьера. Карьера пойдет в гору. Любые дела, за которые вы возьметесь, будут успешными.

Гороскоп Телец

Не стоит загонять себя в рамки ради удобства других. Пришла пора творчества.

Любовь. Чувства между вами и вашим партнером могут стать менее яркими. Но вот уюта в отношениях станет больше.

Семья и дети. Вы с легкостью разрешите любые семейные конфликты.

Деньги. Будьте осторожны в решениях финансовых вопросов. Велика вероятность столкнуться с мошенниками.

Здоровье. Ваше ментальное здоровье в полном порядке. Отличный момент, чтобы наслаждаться жизнью.

Карьера. Это хороший момент, чтобы сменить сферу деятельности, если нынешняя вас не утраивает.

Гороскоп Близнецы

Удача будет сопровождать вас весь следующий месяц

Любовь. Отношения с любимым человеком расцветут, давая вам новые силы.

Семья и дети. Вы избежите любых конфликтов. Если захотите, конечно.

Деньги. Найти выход из сложной ситуации будет довольно просто. Финансы придут в срок.

Здоровье. Будьте осторожны с печенью и желудком. Неприятные симптомы могут волновать вас долго.

Карьера. Сосредоточьте свои силы на работе. Тогда вы сможете воплотить в жизнь любые фантазии.

Гороскоп Рак

Не стоит лить слезы по пустякам. Доставьте себе удовольствие и сделайте приятный подарок.

Любовь. Позвольте себе быть более уязвимым, чем обычно. Даже если любовь не появится, с вами рядом окажется верный и надежный человек.

Семья и дети. В семейной жизни не исключено множество конфликтов. Постарайтесь держать себя в руках.

Деньги. Не стоит тратить деньги на сиюминутные желания. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

Здоровье. Нервное перенапряжение даст о себе знать. Не забывайте отдыхать и постарайтесь справиться со стрессом.

Карьера. Жизнь даст возможность открыть для себя новые пути в деле, которое вам нравится.

Гороскоп Лев

Отличный момент для шумихи вокруг вас.

Любовь. Буря эмоций поразит вас при встрече с вашей судьбой. Будьте готовы не только окунуться в эмоции, но и донести их до своего партнера.

Семья и дети. В семейной жизни наконец-то закончатся неприятности, связанные с бюрократическим производством. Вы ощутите радость и свободу.

Деньги. Будьте внимательны к деньгам. Планируя крупную покупку, старайтесь правильно рассчитать соотношение цена/качество, чтобы не переплатить.

Здоровье. Страх перед будущим может серьезно сказаться на вашем сердце. Берегите его.

Карьера. А вот карьера, не смотря ни на что, пойдет в гору. Главное – двигайтесь вперед.

Гороскоп Дева

Легкая хандра не повредит вам, а станет источником вдохновения.

Любовь. Не спешите хвататься за потенциальные новые отношения. Ваше счастье уже рядом.

Семья и дети. Поддержка близких людей станет для вас лучшей опорой в самые тяжелые дни месяца.

Деньги. Приумножить свои богатства будет легко, если взглянуть на свои траты под другим углом и вычеркнуть все лишние.

Здоровье. В случае заболеваний вселенная советует Девам вернуться к своим корням и искать лекарство в далеком прошлом.

Карьера. Вы в очередной раз можете пережить момент недовольства своей работой. Но не отказывайтесь от нее. Впереди белые дни.

Гороскоп Весы

Страх перед будущим напрасен. Пришла пора действовать.

Любовь. Мелкие недопонимания и обман вскроют вашу истинную суть перед любимым человеком.

Семья и дети. Проблемы, что накопились в душе, выйдут наружу. Но ваши близкие поддержат в любой ситуации.

Деньги. Сосредоточьте траты на себе. Тогда вы сможете более грамотно организовывать свои расходы.

Здоровье. Жизненные силы вернутся к вам. Но случайных половых связей все же стоит избегать.

Карьера. Мечта о новой работе наконец-то исполнится. Время учиться чему-то новому.

Гороскоп Скорпион

Не стоит спешить в будущее. Лучше всего разберитесь с настоящим.

Любовь. Вы наконец-то сможете удостовериться в реальности и крепости ваших отношений с партнером.

Семья и дети. Преданность семье и друзьям не позволит вам остаться в одиночестве. Счастье лежит в ваших руках.

Деньги. Не нужно тратить все заработанное на себя. Самое время попробовать свои силы в благотворительности.

Здоровье. Ментальное здоровье требует вашей заботы. Больше отдыхайте и ловите минуты бесценного отдыха с наслаждением.

Карьера. Вы явственно ощутите всю сложность работы на новом месте. Прислушайтесь к голосу сердца. Может быть, это не ваше?

Гороскоп Стрелец

Счастье может быть очень неожиданным. Будьте готовы к сюрпризам.

Любовь. Ночные сны воплощаются в реальность. Ловите моменты мечты.

Семья и дети. Вы знаете, что вам нужно на самом деле. Не бойтесь заявить об этом громо. Близкие люди будут рядом.

Деньги. Не стоит пытаться казаться лучше, чем вы есть. Покупайте только то, что действительно нужно, а все остальное лучше потратить на собственный отдых.

Здоровье. Стоит обратить внимание на ментальное здоровье. Возможно, вам нужен совет специалиста.

Карьера. Энергия бьет ключом, и вы без труда добьетесь новых вершин, если того захотите.

Гороскоп Козерог

Вас привяжут к чему-то против вашей воли. Боритесь за свои интересы.

Любовь. Не стоит заводить отношения, опираясь исключительно на материальное благополучие. Слушайте свое сердце.

Семья и дети. Груз ответственности перед семьей ляжет на ваши плечи. Держитесь. За все будет заплачено сполна.

Деньги. Финансовое благополучие легко и непринужденно войдет в вашу жизнь. Ловите момент, когда можно себе ни в чем не отказывать.

Здоровье. Крепость духа позволит вам прийти в хорошую физическую форму и улучшить самочувствие.

Карьера. Будьте осторожны. Любое ваше действие может иметь последствие. Но полученные шишки – хороший опыт, который поможет вам открыть новые таланты.

Гороскоп Водолей

Жизнь переполняет энергией. Сделайте задуманное.

Любовь. Жизнь может показаться двойственной и обманчивой. Любое ваше решение со временем принесет плоды.

Семья и дети. Вам необходимо ослабить свой контроль и давление на окружающих. Это может помочь сохранить доверие.

Деньги. В тратах проявляйте осмотрительность и взвешивайте все за и против, вспоминая ситуации из прошлого.

Здоровье. Стоит обратить внимание на хронические заболевания. Если вас что-то беспокоит – не ждите. Обратитесь к специалисту.

Карьера. Не спешите и не пытайтесь соревноваться. Работая в своем темпе, вы достигнете большего.

Гороскоп Рыбы

Новые победы могут вскружить голову. Будьте осторожны.

Любовь. Нежные чувства проснутся в вашем сердце.

Семья и дети. Не стоит переживать. Нравоучения родных – показатель заботы.

Деньги. Доход стабилизируется, вы можете не опасаться за него.

Здоровье. Все в порядке. Вам просто стоит больше двигаться, чтобы оставаться в хорошей форме.

Карьера. Ваша работа станет для вас спасением от проблем окружающего мира.

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