57 дополнительных домов для сельхозработников построят в Удмуртии

Специалисты, занятые в сельском хозяйстве, получат жилье по договору найма Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минсельхоза России дополнительно выделит Удмуртии более 213 млн рублей по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Эти средства будут направлены на строительство 57 домов сельхозработников общей площадью около 4 тыс кв.м. Об этом сообщает Глава республики Александр Бречалов на официальной странице ВКонтакте.

Дома появятся в 5 районах Удмуртии: Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Красногорском и Сарапульском. Специалисты, занятые в сельском хозяйстве, получат жилье по договору найма.

«Этот список мы сформировали по заявкам самих сельхозпредприятий. Дома для их сотрудников будем строить вместе – хозяйства тоже вложатся в строительные работы. Через пять лет их работники смогут выкупить жилье за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%», – пояснил Александр Бречалов.

Поступление средств ожидается в мае. Ранее в Удмуртии уже планировалось построить 26 домов в 9 районах: Воткинском, Алнашском, Дебесском, Красногорском, Кезском, Селтинском, Увинском, Шарканском и Юкаменском. Таким образом, теперь количество домов увеличится до 83.

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