Поступаем в ВУЗ: правила поступления в учебные заведения в 2023 году

Как пройдет приемная комиссия в 2023 году? Фото: Диля Ахмадишина

Впереди волнительная пора для всех выпускников школ и их родителей – поступление в ВУЗы. «Комсомолка» узнала у проректора по информатизации, цифровой образовательной среде и профессиональной ориентации УдГУ Павла Ходырева, что изменилось в правилах приема в высшие учебные заведения страны. Какие новшества появились и на что обратить внимание?

5 вузов и 5 направлений

В 2023 году абитуриент может подать документы не более чем в 5 вузов одновременно. В каждом из них будущий студент может выбрать до 5 специальностей. При этом каждый ВУЗ самостоятельно устанавливает количество одновременно заявляемых направлений.

«Главная новация приемной кампании 2023 года – введение системы приоритетов. Уже при подаче заявления о приеме абитуриент ранжирует выбираемые им направления от более приоритетных – к менее. По итогам приема абитуриент будет зачислен на направление с наиболее высоким приоритетом из всех тех, где он проходит по конкурсу», – рассказал Павел Ходырев.

По словам эксперта, нововведение заменит действующую ранее систему, когда для зачисления абитуриента на конкретный факультет необходимо было его письменное согласие. Сейчас же для зачисления его присутствие уже не обязательно.

Сроки и документы

В этом году выпускники школ могут подавать документы в ВУЗы с 20 июня по 25 июля.

Важно отметить, что срок завершения приема документов по некоторым направлениям заканчивается раньше. Это связано со сдачей абитуриентами дополнительных испытаний. Например, если выпускник будет поступать на «Дизайн» или «Журналистику», ему придется выполнить творческое задание. Поэтому набор на такие специальности оканчивается раньше, а именно 17 июля, а потом начнутся экзамены.

«Из необходимых документов студенты должны подавать аттестат (или диплом СПО), паспорт, СНИЛС. Это можно сделать онлайн. Но для зачисления на основные конкурсные места оригиналы документов необходимо принести до 3 августа», – объяснил проректор по информатизации и профессиональной ориентации.

Что с онлайн поступлением?

В прошлом году многие жаловались на то, что поступление через суперсервис портала Госуслуг было неудобным. Многие абитуриенты не успели подать документы в срок, поскольку в «час икс» портал не выдержал нагрузки.

Как сообщил эксперт, в этом году для абитуриентов возможность подать заявление через суперсервис сохранится. За год, по данным министерства высшего образования и науки Российской Федерации, сервис был доработан, теперь никаких ошибок быть не должно.

«Поступить онлайн можно будет, заполнив заявление в электронной форме и указав приоритетные направления. После появления предварительных списков в ВУЗах будущий студент вносит на портал Госуслуг отметку о том, куда он подаст оригинал аттестата», – объяснил эксперт.

Про вступительные испытания

Есть такое понятие, как «внутривузовские экзамены». Их при поступлении вместо ЕГЭ могут сдавать выпускники колледжей, а также инвалиды и иностранные граждане. «Выпускники школ не имеют права сдавать вузовские экзамены по общеобразовательным предметам и обязательно должны предоставить результаты ЕГЭ для поступления», – объяснил Павел Ходырев.

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