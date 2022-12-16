За громкий лай и вой животных теперь будут штрафовать в Удмуртии

Теперь животные не должны шуметь ночью Фото: Мария Бакланова

15 декабря в ходе второго заседания второй сессии Госсовета Удмуртии депутаты внесли изменения в закон об обеспечении тишины и покоя жителей региона.

Теперь нарушающими тишину факторами будут считать лай, вой и другой шум домашних животных. Питомцы не должны будут шуметь по будням с 22:00 до 8:00 и в выходные с 23:00 до 9:00.

Напоминаем, что депутаты также приняли бюджет региона на 2023 год и сняли ограничения по количеству сроков полномочий главы республики.

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