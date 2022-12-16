ГКБ№6 на улице Ворошилова в Ижевске закрыли

Плановая помощь перенесена в другие поликлиники. Фото: yandex.ru

Городскую клиническую больницу №6 на Ворошилова, 115 в Ижевске закрыли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

По словам министерства, ежедневно в больницу обращались 8-10 человек. Поэтому учреждение пришлось закрыть.

Местные жители жалуются на эту ситуацию в соцсетях. Теперь часть Устиновского района осталась без первичной медпомощи. Но Минздрав объяснил, что необходимую медпомощь люди могут получить в поликлиниках по адресу ул. Труда, 1 и ул. Ленина, 81.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Резкое потепление и новый снегопад: синоптики из Удмуртии сделали прогноз на выходные

Мужчину из Глазова осудили за ложное сообщение о теракте в доме-интернате

За громкий лай и вой животных теперь будут штрафовать в Удмуртии