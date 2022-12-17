Гороскоп на неделю: с 19 по 25 декабря у Тельцов могут возникнуть кардинальные изменения в планах, а у Раков – разочарование в окружающих

Пришла пора брать себя в руки Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие 7 дней.

ОВЕН

Вы сможете получить очень важную информацию как раз тогда, когда она вам понадобится. Удача будет на вашей стороне. Но все же не стоит прыгать выше свей головы. Стоит помнить о своих пределах.

ТЕЛЕЦ

Могут возникнуть какие-то кардинальные перемены в планах. Поэтому на этот случай лучше держать в уме какую-то альтернативу. Но не стоит искать подвоха там, где его нет. Чаще всего люди говорят правду.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит сравнивать свою внешность и способности с окружающими вас людьми. Вас могут постоянно напрягать какие-то неуверенности. Не стоит накручивать себя. Как только вы поймете, что вы прекрасны, удача сразу перейдет на вашу сторону.

РАК

Кто-то может очень сильно вас разочаровать. Поэтому не стоит доверять важные поручения другим людям. Не зря говорят: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам».

ЛЕВ

Порой кажется, что ваш запас энергии безграничен. Но это не так. Он может иссякнуть в самый неподходящий момент, где-то посередине недели. Не опускайте руки. Возможно, вам просто стоит, наконец, отдохнуть и не летать, как белка в колесе. Также хорошим решением будет пересмотреть ваш рацион питания.

ДЕВЫ

Новости, которые вы так долго ждали, дойдут до вас. Свяжитесь со старыми друзьями и знакомыми. Возможно, они и станут тем самым источником вестей. Но спешите рассказывать о радостях направо и налево. Доверьтесь только самым близким.

ВЕСЫ

Слушайте свое сердце и не подпускайте к нему других людей. Не обращайте внимание на то, что говорят у вас за спиной. Рано или поздно они успокоятся. А правда все равно будет на стороне справедливости.

СКОРПИОН

Позвольте себе немного побыть эгоистами и сконцентрируйтесь на своих проектах. Вы многое откладывали на потом. А зачем? Так можно никогда не добиться своей цели.

СТРЕЛЕЦ

Сильная воля и упрямство – это разные вещи. Прислушайтесь к окружающим. Возможно, именно их точка зрения будет правильной. Также звезды обещают финансовую удачу. Возможно, придет премия или кто-то отдаст старый долг.

КОЗЕРОГ

Неделя благоволит саморазвитию. Спорт, красота, знания…Все вам будет по плечу. И что самое важное, полученную информацию вы уже никогда не забудете, и она точно вам пригодится.

ВОДОЛЕЙ

А может хватит уже проводить каждую секунду своей жизни по расписанию? Чуть больше спонтанности и позитива, и тогда вы и сами не заметите, как настроение начнет повышаться не по дням, а по часам.

РЫБЫ

На этой неделе удача точно на вашей стороне. Но не стоит пускать все по течению. Все же для достижения целей нужно не полагаться на судьбу, а действовать. И не откладывайте на потом покупку подарков на Новый год. А то, как обычно будете бегать по магазинам в последние минуты.

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