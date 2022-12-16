Рассказываем, что делать в критических ситуациях, связанных с газом Фото: Архив КП

В последнее время все чаще стали появляться новости про взрывы газа. Только в Ижевске за 2022 год произошло два ЧП: на ул. Степана Разина и на ул. Воровского. Также был случай в Сарапульском районе Удмуртии. А в начале декабря аналогичная трагедия случилась в Нижневартовске, сообщает RT (18+). Тогда погибли 10 человек.

«Комсомолка» вместе с «Газпром-газораспределение Ижевск» разбиралась, как не допустить катастрофы, какие признаки должны насторожить и что делать в критической ситуации.

Как понять, что происходит утечка газа?

Главный признак, который должен насторожить жильцов, – запах. Сам по себе газ не пахнет, но для предотвращения беды в него специально добавляют одорант – вещество, которое и дает тот самый запах.

Также стоит обратить внимание:

– на неисправность оборудования;

– на пламя – если оно неровное или оранжевого цвета, можно бить тревогу.

Как только вы заметили один из этих признаков, обращайтесь в газовую службу по номеру 04 (с мобильного 104) или 112. Звонить важно из незагазованного помещения, иначе можно спровоцировать взрыв. Также не стоит проводить работы самостоятельно: это тоже может привести к печальным последствиям.

Что нельзя делать при утечке?

Газ может долго копиться в помещении, и некоторые действия способны спровоцировать взрыв. Для трагедии нужны два фактора: газ в высокой концентрации и источник воспламенения. В роли «зажигателя» могут выступить даже нагретые лампы, электроприборы или даже мобильник. Поэтому в загазованном помещении нельзя:

– зажигать спички;

– курить;

– включать или выключать свет, а также любые электроприборы;

– пользоваться сотовым телефоном.

При подозрении на утечку откройте настежь все окна и уходите из помещения. В безопасном месте вызовите газовую службу, которая работает круглосуточно. Ни в коем случае не возвращайтесь обратно, пока не приедут специалисты.

Кстати!

Минимум раз в год специалисты проводят проверки газового оборудования. О проверках сообщают в УК или ТСЖ за 20 дней до ее проведения, а также размещают информацию в подъездах за 3-5 дней. Узнать, когда проверка пройдет в вашем доме, можно и на сайте «Газпром газораспределение Ижевск» в разделе «Услуги».

Если в доме выявили негерметичность газового стояка, отсутствие тяги в дымоходах и вентиляции или неисправность оборудования, подачу топлива прекращают до устранения неисправности.

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