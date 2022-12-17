Главную новогоднюю елку открыли в Ижевске

На открытие елки пришли главные сказочники Нового Года Фото: Мария Бакланова

16 декабря на Центральной площади в Ижевске прошло торжественное откртие главной новгодней елки города. На мероприятии гстей развлекали сказочные герои, театральное представление, игры и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

Зрителям показали сказочное представление Фото: Мария Бакланова

На открытие елки пришли дети и их родители Фото: Мария Бакланова

Вот такая елочка стоит на Центральной площади! Фото: Мария Бакланова

На площади также есть ледовый городок в стиле русских сказок Фото: Мария Бакланова

Для зрителей показали представление театра «Молодой человек». В нем участвовали царь Кузьма, Василиса, Емеля, Дед Мороз и Снегурочка. После этого, сказочные герои зажгли огоньки на елочке. Сделать это им удалось только с помощью зрителей.

После открытия елки детей развлекали аниматоры Фото: Мария Бакланова

Аниматоры провели с детьми различные игры Фото: Мария Бакланова

После открытия детей и их родителей развлекали аниметоры. Они провели с готями праздника несколько интересных игр.

По традиции на вершине елки расположили большую звезду Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 17 декабря откроются районные елки по всему Ижевску:

– Во дворе домов по ул. 40 лет Победы, 144, 144а – в 15:00;

– В Рябиновом сквере – в 16:00;

– В парке Кирова – в 16:00;

– В сквере Оружейника Драгунова – в 16:00;

– Около ТЦ «Радуга» (ул. Ленина, 140) – в 16:00;

– Около «Азбуки ремонта» (ул. Молодежная, 107б) – в 16:00;

– На парковке около ТРК «Столица» (ул. Автозаводская, 3а) – в 16:00.

– Около «Азбуки ремонта» (ул. Молодежная, 107б) – в 16:00;

– В парке Космонавтов – в 16:00.

Напоминаем, что расходы на празднование Нового года в этом году пришлось урезать. Ранее мы писали о том, какой развлекательной программы стоит ждать жителям столицы Удмуртии в новогодние выходные.

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