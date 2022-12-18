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Общество18 декабря 2022 12:30

Пушистый праздник: как уберечь питомцев от различных опасностей

Ветеринар из Ижевска рассказал, какие неприятные сюрпризы можно ожидать от мишуры
Дана Солнцева
Новогодние украшения могут быть опасны для животных

Новогодние украшения могут быть опасны для животных

Фото: Мария Бакланова

Новогоднее убранство дома – это безусловно красиво, празднично и волшебно. Однако для животных некоторые моменты могут нести реальную угрозу. «Комсомолка» поговорила с ветеринарным врачом-терапевтом Владимиром Гладковым и узнала, как предотвратить посягательства пушистиков на елку, и что будет, если кот проглотит дождик.

ВКУСНЫЕ МИШУРА И ДОЖДИК?

Нет, конечно, заверяет специалист. Дело в том, что блестящие мишура и дождик привлекательны для четвероногих всего лишь как добыча. Не более.

«Часто это просто случайность. Кошки не могут самостоятельно выплевывать что-либо. У них язык, как многие знают, – шершавый. На нем множество маленьких шипиков, которые похожи на крючки. Все они направлены вовнутрь кошачьего горла и очень цепкие. Когда кошка вылизывает себя, эти чешуйки вычесывают шерсть, и она ее заглатывает. Точно так же происходит и во время игр. Животные часто проглатывают волосы, всякие нитки и прочее», – рассказал ветеринарный врач.

Лучше вообще не держать мишуру и дождик дома. Кстати, последний дизайнеры называют уже прошлым веком. А что же делать, если они все-таки съедены? Прежде всего не паниковать и действовать предельно осторожно.

«Аккуратно зафиксируйте животное, откройте ему рот и внимательно осмотрите. Если дождик во рту, но не прошел вглубь пищевода, очень аккуратно вытаскивайте. Но не дергайте», – советует ветеринар.

Если вытащить уже нет никакой возможности, обратитесь к ветеринару, который решит, что нужно делать – ждать или оперировать. Можно, конечно, попробовать вызвать рвоту (1 часть раствора 3% перекиси водорода и 1 часть воды), но 100%-й гарантии, что дождик выйдет, нет.

«От попадания инородных тел в организм домашние животные могут погибнуть. Причиной может быть непроходимость кишечника, внутреннее кровотечение, повреждение внутренних органов. Операции на пищеводе и кишечнике всегда очень сложные и требуют длительной реабилитации», – рассказал ветеринар.

А ЕСЛИ ДОЖДИК ТОРЧИТ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ?

Если украшение торчит из-под хвоста, не пытайтесь его выдернуть. Лучше наблюдать и периодически обрезать блестяшки.

«Однако иногда все-таки не весь дождик может выйти естественным путем. Часто в таких случаях небольшие повреждения кишечника или желудка все равно могут быть, поэтому лучше всего обратиться к лечащему или дежурному ветеринару», – напоминает Владимир.

Советы ветеринара

Владимир Гладков советует придерживаться нескольких простых, но важных правил, чтобы обезопасить животных в праздники.

«Конечно хочется сделать дом красивее, но при этом стоит иметь в виду:

не украшайте дом дождиком и мишурой;

выбирайте искусственную ель, так как осыпавшиеся иголки могут вызвать сильную аллергию при проглатывании;

для того, чтобы елка перестала нравиться пушистому питомцу, опрыскайте дерево смесью аромамасел с ярким цитрусовым запахом;

избегайте искусственного снега, он токсичен для животных;

гирлянды лучше всего расположить вдоль ствола елочки и тщательно закрепить».

Такие меры помогут избежать неприятных ситуаций в дни новогодних каникул. А наши четвероногие любимцы будут довольными и здоровыми.

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