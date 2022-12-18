Пушистый праздник: как уберечь питомцев от различных опасностей

Новогодние украшения могут быть опасны для животных Фото: Мария Бакланова

Новогоднее убранство дома – это безусловно красиво, празднично и волшебно. Однако для животных некоторые моменты могут нести реальную угрозу. «Комсомолка» поговорила с ветеринарным врачом-терапевтом Владимиром Гладковым и узнала, как предотвратить посягательства пушистиков на елку, и что будет, если кот проглотит дождик.

ВКУСНЫЕ МИШУРА И ДОЖДИК?

Нет, конечно, заверяет специалист. Дело в том, что блестящие мишура и дождик привлекательны для четвероногих всего лишь как добыча. Не более.

«Часто это просто случайность. Кошки не могут самостоятельно выплевывать что-либо. У них язык, как многие знают, – шершавый. На нем множество маленьких шипиков, которые похожи на крючки. Все они направлены вовнутрь кошачьего горла и очень цепкие. Когда кошка вылизывает себя, эти чешуйки вычесывают шерсть, и она ее заглатывает. Точно так же происходит и во время игр. Животные часто проглатывают волосы, всякие нитки и прочее», – рассказал ветеринарный врач.

Лучше вообще не держать мишуру и дождик дома. Кстати, последний дизайнеры называют уже прошлым веком. А что же делать, если они все-таки съедены? Прежде всего не паниковать и действовать предельно осторожно.

«Аккуратно зафиксируйте животное, откройте ему рот и внимательно осмотрите. Если дождик во рту, но не прошел вглубь пищевода, очень аккуратно вытаскивайте. Но не дергайте», – советует ветеринар.

Если вытащить уже нет никакой возможности, обратитесь к ветеринару, который решит, что нужно делать – ждать или оперировать. Можно, конечно, попробовать вызвать рвоту (1 часть раствора 3% перекиси водорода и 1 часть воды), но 100%-й гарантии, что дождик выйдет, нет.

«От попадания инородных тел в организм домашние животные могут погибнуть. Причиной может быть непроходимость кишечника, внутреннее кровотечение, повреждение внутренних органов. Операции на пищеводе и кишечнике всегда очень сложные и требуют длительной реабилитации», – рассказал ветеринар.

А ЕСЛИ ДОЖДИК ТОРЧИТ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ?

Если украшение торчит из-под хвоста, не пытайтесь его выдернуть. Лучше наблюдать и периодически обрезать блестяшки.

«Однако иногда все-таки не весь дождик может выйти естественным путем. Часто в таких случаях небольшие повреждения кишечника или желудка все равно могут быть, поэтому лучше всего обратиться к лечащему или дежурному ветеринару», – напоминает Владимир.

Советы ветеринара

Владимир Гладков советует придерживаться нескольких простых, но важных правил, чтобы обезопасить животных в праздники.

«Конечно хочется сделать дом красивее, но при этом стоит иметь в виду:

не украшайте дом дождиком и мишурой;

выбирайте искусственную ель, так как осыпавшиеся иголки могут вызвать сильную аллергию при проглатывании;

для того, чтобы елка перестала нравиться пушистому питомцу, опрыскайте дерево смесью аромамасел с ярким цитрусовым запахом;

избегайте искусственного снега, он токсичен для животных;

гирлянды лучше всего расположить вдоль ствола елочки и тщательно закрепить».

Такие меры помогут избежать неприятных ситуаций в дни новогодних каникул. А наши четвероногие любимцы будут довольными и здоровыми.

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