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НовостиОбщество18 декабря 2022 5:19

Погода в Ижевске на день: 18 декабря в городе ожидается метель и до -1 °С

Расскажем о прогнозах на воскресенье
Софья Лямина
Метель с мокрым снегом ожидаются сегодня в Ижевске

Метель с мокрым снегом ожидаются сегодня в Ижевске

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе воскресное утро, Ижевск!

Сегодня, 18 декабря, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, в Ижевске ожидается сильный снег и метель. Порывы южного ветра усилятся до 16-18 м/с, а на дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Днем температура воздуха будет в пределах -4..-1 °С.

Ночью пройдет дождь со снегом, температура воздуха составит от 0 до +1 °С. Ветер юго-восточный 5-6 м\с. Будьте аккуратны в поездках, и хорошего вам дня!

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