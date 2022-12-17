Наркопритон ликвидировали на Красноармейской улице в Ижевске

Мужчину ранее судили за аналогичное преступление Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске задержали 42-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он подозревается в содержании наркопритона в своей квартире.

Дом ижевчанина находится в одной из квартир многоэтажки на Красноармейской улице. Сюда мужчина приглашал своих друзей и знакомых для совместного употребления и изготовления наркотиков. При осмотре квартиры полицейские нашли вещества и посуду, с помощью которых изготавливают наркотики в кустарных условиях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Отметим также, что ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления. Ему грозит до 4 лет в колонии.

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