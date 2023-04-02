Гороскоп на неделю: с 3 по 9 апреля Девам нужно откладывать деньги, а Тельцам распрощаться с некоторыми людьми

Чудеса происходят неожиданно Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска раскрыла, что ждет каждый знак зодиака на предстоящей неделе.

ОВЕН

Не стоит спешить сразу после работы домой. Начните гулять после тяжелого дня по паркам или просто пешком по улицам. В родные стены вы вернетесь отдохнувшими.

ТЕЛЕЦ

Чтобы ваша жизнь кардинально поменялась, придется распрощаться с людьми, которые тормозят вас. Будет больно и неприятно, но оно того стоит.

БЛИЗНЕЦЫ

Укрепить отношения в семье может проведенное вместе время. Посмотрите старые фотографии и поностальгируйте о прекрасных моментах.

РАК

Попытайтесь быть на этой неделе более сдержанными. Вам абсолютно ни к чему различные ссоры и конфликты.Старайтесь в любой ситуации находить свои плюсы.

ЛЕВ

Неделя предоставит вам шанс раскрыть свои таланты. Не бойтесь осуждения за спиной, скорее всего, людям, которые будут о вас нелестно отзываться, просто не хватает смелости сделать такой шаг навстречу мечте.

ДЕВА

Если вы испытываете финансовые трудности, то этому есть решение – начните постепенно отказываться от внезапных трат и откладывать эти деньги на свое будущее. Вы будете приятно удивлены.

ВЕСЫ

Будьте осторожны, ваше окружение может отвернуться от вас. Но, как известно, не стоит отвечать злом на плохие поступки людей. Примите этот удар и смело продолжайте свой путь.

СКОРПИОН

Распишите недельный план дел, чтобы ничего не забыть. Удобнее всего распределить дни способом «1 – 3 – 5», где есть одно важное дело, 3 – менее важных по значимости и 5 простых и быстрых задач.

СТРЕЛЕЦ

Начните менять себя. Возможно, будет сложно решиться на такой шаг, поэтому начните с парфюма. Вы почувствуете себя по-другому и настроитесь на изменения.

КОЗЕРОГ

Соблюдайте дедлайны на работе. От этого и вам станет проще, и начальство будет довольно. К тому же, навыки планирования помогут вам и в повседневной жизни.

ВОДОЛЕЙ

Если вам хочется о ком-то заботиться, но вступать в отношения не вариант, заведите в доме растения. Они, конечно, тоже требуют вашей ответственности, но зато точно не разобьют вам сердце.

РЫБЫ

Серьезные решения лучше немного перенести на более благоприятное время. Для вас эта неделя будет несколько нестабильной, поэтому чтобы сохранить свои драгоценные нервы, просто не берите на себя слишком много ответственности за различные действия.

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