Глава Ижевска Олег Бекмеметьев о ситуации с ТЦ «Италмас»: «Будем продолжать контрольные мероприятия»

ТЦ передали новому собственнику Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с жителями Устиновского района, которые обеспокоены передачей ТЦ «Италмас» новому собственнику. По слухам, новый объект будет представлять угрозу для жителей.

Глава города отметил, что новый собственник обратился в город с просьбой разрешить в «Италмасе» новый вид деятельности – научно-исследовательский. Это не противоречит градостроительной документации.

«Тем не менее мы будем продолжать контрольные мероприятия с тем, чтобы убедиться, что собственник заявленный вид деятельности ведет и не превышает своих полномочий и прав», – высказался Олег Бекмеметьев.

Он добавил, что земляные работы на участке пока не разрешены. Административная комиссия составила протокол о нарушении. Когда разрешение выдадут, работы можно будет продолжить.

Пока судить об угрозе объекта рано. Когда начнется деятельность объекта, проведут контрольные мероприятия, чтобы убедиться, что вид деятельности соответствует заявленному.

Напомним, большинство арендаторов съехали из ТЦ «Италмас» в конце января. Недавно скандал вокург ТЦ прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

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