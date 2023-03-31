В молоке из Удмуртии нашли кишечную палочку

Результаты 8 из 9 анализов оказались плохими Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю исследовали 9 проб молочной продукции из нашего региона. И как сообщает ведомство, результаты оказались удручающими.

В 8 из 9 анализов обнаружили превышение бактерий группы кишечной палочки, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФаМ) и дрожжей. Также специалисты выявили несоответствие по кислотно-жировому составу.

На анализы отправляли пастеризованное молоко с массовой долей жира 3,4-4,2% и 2,5 %, сметану 20%, масло сливочное «Крестьянское» 72,5% и творог 5%.

Результаты исследования направили в правоохранительные органы Удмуртии. Следственное управление СК России по Можгинскому району возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

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