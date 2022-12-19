Пернатые и голодные: какие птицы живут в Ижевске кроме голубей, синиц и воробьев?

Голуби часто оккупируют кормушки Фото: Мария Бакланова

Иногда можно подумать, что у нас в Ижевске совсем нет разнообразия птиц. Только голуби, вороны, воробьи, ну и иногда синицы. Однако если немного присмотреться, можно увидеть, что на кормушках сидят и более интересные пташки.

Кто проживает рядом с нами?

Зимой в поисках корма рядом с человеческим жильем в основном появляются снегири и синицы, но на кормушках кроме них можно увидеть и других зерноядных или всеядных птиц.

Пернатые предпочитают постоянный источник пищи, поэтому кормушки, за которыми вы следите, для них – самый идеальный вариант. Кстати, если вы хотите посмотреть, как ловко птахи справляются с семечками, то заходите в парк Кирова. Там уже несколько лет существует «Птичья столовая».

Длиннохвостая синица, или ополовник. Фото: vk.com/birdingudm, Марианна Подшивалова

Свиристели появляются в Удмуртии два раза в год: ранней весной и в начале зимы. Фото: Надежда Страхова

Эта птичка называется зеленушка. Фото: vk.com/birdingudm, Зульфия Сабрекова

Дрозд-рябинник давно уже обычная для зимнего Ижевска птица. Фото: Надежда Страхова

Большой пестрый дятел. Фото: vk.com/birdingudm, Петр Дойников

Щур. Фото: vk.com/birdingudm, Петр Дойников

Снегирь и дубонос. Фото: vk.com/birdingudm, Зульфия Сабрекова

Большие синицы. Фото: Надежда Стерхова

Сойка, любительница семечек и орешков. Фото: Надежда Страхова

А вы вообще нашли тут птицу? Это пищуха. Фото:vk.com/birdingudm, Петр Дойников

Хохлатая синица. Фото:vk.com/birdingudm, Надежда Страхова

Лазоревка похожа на большую синицу, но имеет голубоватые шапочку и спинку, а также более скромные размеры. Фото:vk.com/birdingudm, Надежда Страхова

Буроголовая гаичка, или пухляк. Фото:vk.com/birdingudm, Петр Дойников

Поползень. Фото:vk.com/birdingudm, Марианна Подшивалова

Московка. Фото:vk.com/birdingudm, Марианна Подшивалова

Главные качества в кормушках

Раз уж заговорили про кормушки, разберемся, какими они должны быть.

Во-первых, кормушка должна быть прочной, чтобы выдержать вес корма, птиц и снега. Помимо этого, чтобы корм не сдуло и не замело в непогоду, лучше сделать кормушке крышу.

Чтобы пернатые смогли немного передохнуть, не забудьте жердочку без острых краев. В целом вы можете оставить кормушку полностью открытой, но в таком случае угощения будут поедать более наглые птицы. Для маленьких пташек лучше сделать небольшое окошко.

При выборе места расположения выбирайте то, где кормушку не достанут крупные животные: кошки или собаки.

Кормушка не обязательно должна быть серой и незаметной Фото: Мария Бакланова

Чем ярче, тем интереснее Фото: Мария Бакланова

Чем кормить пернатых?

Разнообразие угощений на самом деле – очень большое. Лучше всего для корма подойдут зерно и семечки. В идеале – просо, перловка, овес, дробленая кукуруза. Из семечек – подсолнечник, но имейте в виду, жареные или соленые семена птицам нельзя.

Для птах покрупнее – дроздов и свиристелей – отличным лакомством будут дольки яблок или ягоды.

Ну и по достоинству оценят несоленое сало самые маленькие, но не менее прожорливые синицы и поползни.

Интересный факт: именно маленькие синички являются лучшими охотниками за насекомыми-вредителями среди большинства птиц.

Нельзя: к тому, что птицам лучше не давать жареное и соленое, добавляется свежий хлеб (если хотите угостить их, то пусть это будут пшеничные сухари), любая выпечка, картофель и пряные продукты.

В кормушку можно положить как семечки, так и дольки яблок Фото: Мария Бакланова

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