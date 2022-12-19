Почти 12 тысяч жителей Удмуртии зарегистрировались на региональном медицинском портале самозаписи за неделю

на портале зарегистрировались 11 937 человек Фото: Мария Бакланова

За неделю на региональном медицинском портале в Удмуртии стало на 12 тыс. пользователей больше. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Горячая линия Минздрава Удмуртии консультирует граждан, помогая им освоить возможности новых сервисов. При это популярность портала самозаписи набирает обороты: уже сейчас зарегистрированы 11 937 человек, а 3 914 человек записались к врачу. Востребована оказалась новая функция - «Создание картотеки». Сегодня уже 2785 человек заполнили данные не только на себя, но и на своих близких. Мы видим, что количество жалоб граждан за неделю снизилось», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Наталья Якимова.

Напоминаем, что сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов лично проверил возможность записаться к врачу в регионе через «горячую линию» Минздрава республики. Ждать пришлось долго, но желаемого но все же добился.

Отказаться от сотрудничества с ИГИС больницы решили в декабре этого года. В связи с этим в Удмуртии появилась запись к врачу через единый портал. Ранее мы писали об инструкции записи к врачу через ЕПГУ и РПГУ.

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