7-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Удмуртии

Фото: скриншот из видео
17 декабря, примерно в 13:15 в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Напротив дома №17 на улице Мира 7-летняя девочка перебегала дорогу по нерегулируемой зебре. Ее сбил 24-летний мужчина за рулем CHEVROLET LANOS.
В результате ДТП ребенок получила травмы. ее госпитализировали.
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