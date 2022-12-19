7-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

17 декабря, примерно в 13:15 в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Напротив дома №17 на улице Мира 7-летняя девочка перебегала дорогу по нерегулируемой зебре. Ее сбил 24-летний мужчина за рулем CHEVROLET LANOS.

В результате ДТП ребенок получила травмы. ее госпитализировали.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии попытался записаться к врачу в прямом эфире на аппаратном совещании

Депутат Госдумы Удмуртии Лариса Буранова попала в санкционный список Евросоюза

Утечка газа произошла на улице Степана Разина в Ижевске