Чай с перепечами на передовой: Александр Бречалов побывал в зоне СВО

Глава Удмуртии рассказал о быте бойцов. Фото: скриншот из видео @a.brechalov

В зоне проведения специальной военной операции глава Удмуртии Александр Бречалов побывал впервые. Более подробно о поездке рассказали наши коллеги из редакции «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Быт

Военнослужащие и добровольцы из Удмуртии находятся в разных частях зоны СВО – одни на самой передовой, другие немного дальше. Александр Бречалов побывал на позициях.

«Было важно увидеть, как быт там устроен с точки зрения технического оснащения, вооружения. Сопровождал меня заместитель командующего группировкой «Днепр». У всех разные условия. Не буду называть населенные пункты, но есть подразделения, которые на самом «передке», там самое короткое расстояние через Днепр до нашего врага. Есть те, что подальше, и там лучше окопались, условия получше», – рассказал глава республики.

Практически у каждого взвода есть своя баня, да и с питанием проблем у бойцов нет. В одном из подразделений гостей даже перепечами удмуртскими угостили.

Обстановка

«Конечно, выглядит все так очень благостно, но понятно, что мы очень рано выехали на передовую и чуть больше часа работали. Надо было уезжать, потому что нет гарантии, что не прилетит. В последующие дни я проезжал мимо Мелитополя, и туда два раза прилетали снаряды HIMARS, понятно, что это все зона повышенного риска», – подчеркнул приехавший не с пустыми руками Александр Бречалов.

Фото: скриншот из видео @a.brechalov

Из Удмуртии он привез медикаменты, автомобиль со встроенным медицинским оборудованием, тепловизоры, дизельные генераторы, коптеры, бензопилы. Настрой, заверил глава региона, у наших мужчин боевой. А для того, чтобы они почувствовали поддержку родных, в этот день для бойцов организовали видеосвязь с родными. Причем для этого их пришлось вывозить в специальное место.

Обняться с близкими военнослужащие и мобилизованные смогут во время отпусков. Так, например, на прошлой неделе на малую родину приехал председатель Гордумы Можги Андрей Чернов, который с осени прошлого года находится в зоне СВО. Вернулся и депутат Госсовета Виктор Дьяков.

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