Подарок на Новый год: чем удивить и порадовать детей Удмуртии

Подсказываем, чем порадовать детей к празднику Фото: Мария Бакланова

Что подарить детям на Новый год? Этим вопросом часто задаются как родители, так и взрослые. «Комсомолка» собрала для вас подборку подарков до 3 500 рублей, которые могут порадовать как мальчиков, так и девочек разных возрастов.

Подарки для девочек

Набор маленького парфюмера

Что может быть интереснее опытов и экспериментов? Создание духов из эфирных масел и комбинирование нежных ароматов могут надолго увлечь вашего ребенка.

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», Toy.ru, «Кораблик», «Дочки-Сыночки», «Смайл». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 238 до 2768 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Швейная машинка

Безопасная швейная машинка. Фото:kazanexpress.ru

Многим мамам хочется, чтобы их девочки могли не только пришить пуговку к одежде, но и сшить простенькую юбку или платье для себя или любимой куклы. Сейчас в продаже есть специальные швейные машинки для детей. В них предусмотрена защита для пальчиков от иглы, несколько простых режимов шитья и удобная подсветка. Большинство из них работают на батарейках, но есть модели, которые можно подключить к сети.

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», Toy.ru, «Кораблик», «Дочки-Сыночки». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES, Kazanexpress и Яндекс Маркет

Цена: от 802 (на маркетплейсах) до 3507 рублей (в рознице)

Возрастное ограничение: 6+

Кукла

Популярный подарок для девочек. На рынке очень популярны куклы, изображающие персонажей любимых мультфильмов. В России за последние годы стали популярными куклы по отечественным мультфильмам. Например, «Сказочный патруль» или «Три богатыря».

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», Toy.ru, «Смайл», «Лента». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 721 до 2599 рублей

Возрастное ограничение: 3+

Подарки для мальчиков

Железная дорога

Железная дорога на радиоуправлении. Фото: ozon.ru

Как можно привлечь внимание вашего мальчика, а, возможно, и его папы? Маленький поезд, который на всех порах несется от станции к станции!

Наборы с железной дорогой бывают разных видов. От деревянных для самых маленьких – до коллекционных. Среди игровых моделей можно найти с подсветкой, звуком и даже паром из трубы!

Железная дорога для самых маленьких из дерева:

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», «Дочки-Сыночки». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 892 до 2589 рублей

Возрастное ограничение: 3+

Интерактивная железная дорога (Цена зависит от функций):

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», Toy.ru, «Кораблик», «Дочки-Сыночки», «Смайл». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 299 до 3190 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Настольный хоккей

Игра, которая способна надолго отвлечь вас и вашего ребенка от гаджетов. Настольная игра развивает моторику, скорость реакции и быстроту решений. Цена зависит от размера коробки и наполнения интерактивными элементами.

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», Toy.ru, «Смайл». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 860 до 3337 рублей

Возрастное ограничение: 3+

Набор для выжигания

Если ваш малыш что-то умеет делать руками или хочет попробовать себя в творчестве. Чтобы направить его творческую энергию и развить художественные навыки, можно подарить ему набор для выжигания.

Работать с инструментом стоит под контролем взрослых.

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», «Кораблик», «Дочки-Сыночки», «Смайл». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 11076 до 2848 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Отдельно панели можно приобрести в розничных магазинах и маркетплейсах по цене от 300 рублей.

Для всех

Интерактивный питомец

Интерактивный питомец – олененок. Фото: detmir.ru

Часто дети просят котенка или щенка. Чтобы научить вашего ребенка ухаживать за домашним животным, производители игрушек каждый год создают огромное количество интерактивных питомцев. Кого-то можно гладить и кормить, кого-то выгуливать и прочее.

Также такие зверушки подойдут для малышей и тех, у кого бывает аллергия на пушистиков.

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», Toy.ru, «Кораблик», «Дочки-Сыночки», «Смайл». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 353 до 2799 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Свитбокс

Все дети любят сладости. На Новый год «Подарки от Зайчика» уже давно стали традицией. Разумеется, можно купить сладкий подарок в местном продуктовом магазине. Но можно найти наборы интересных сладостей из-за рубежа. Такой подарок оценит любой ребенок и даже взрослый.

Цена бокса зависит от размера и наполнения коробки.

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», American shop, Little Owl. А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 470 до 3490 рублей

Возрастное ограничение: 6+

«Имаджинариум»

Настольная игра для всей семьи. Фото: market.yandex.ru

Игра на ассоциации для всей семьи. Вы можете провести не один вечер за увлекательной игрой, напоминающей классический «гусек». При этом она не сможет вам надоесть, т. к. у нее есть разные версии, а карточные колоды, чтобы сделать игру более разнообразной, можно свободно докупить.

Где купить: в розничных магазинах сети «Детский мир», Toy.ru, «Смайл», «Эльдорадо», «М.Видео», «1С-интерес», «Читай-город». А также маркетплейсах OZON, WILDBERRIES и Яндекс Маркет

Цена: от 1100 до 2790 рублей

Возрастное ограничение: 6+ (Внимание! Есть варианты игры с рейтингом 12+ и 18+)

Можно купить дополнительные колоды к игре по цене от 500 рублей.

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