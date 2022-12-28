Как украшали Ижевск к Новому году в разные годы

Вход в Летний сад. Фото: Дм Эр, ВКонтакте/Как жил Ижевск

Главной темой ледового городка на Центральной площади Ижевска в конце 2022 года стали русские сказки. Уже можно побродить по лабиринту – острову Буяну с богатырями, заглянуть в избушку на курьих ножках, посмотреть на Черномора, Змея Горыныча и царевну Лебедь. Но как отмечали Новый год и украшали столицу Удмуртии в прошлые года, когда и площади-то еще не было? Рассказываем и показываем!

Елки под запретом!

Краеведы уверяют, что новогодние елки у нас появились благодаря иностранным инженерам, которые работали на ижевском заводе. Сначала они украшали их у себя дома, а потом перенесли традицию и на улицу. В 1872 году в Ижевске рядом с Александро-Невским собором освятили лютеранскую кирху. Именно там начали ставить елку и наряжать ее. Жители водили хороводы, пели песни и дарили друг другу подарки.

Новый 1910 год в гимназии на ул. Береговой. Фото: архив редакции

Накануне 1920 года большевики устроили большой новогодний праздник для детей рабочих. Ребятишкам раздавали конфеты, хлеб и колбасу. А взрослым читали доклад о внутреннем и внешнем положении советской России и показывали веселый водевиль.

Все изменилось буквально через 3 года. Елки запретили, объяснив, что это «языческий обычай». А потом и вовсе забыли о новогодней традиции на 10 лет – это же «буржуазный предрассудок»!

Только в 1936-м, в канун нового года, лесную красавицу удалось «реабилитировать».

Центр гуляний с ул. Красной на Центральную площадь

Пока в Ижевске не было Центральной площади, главную елку города устанавливали на улице Красной. Раньше, когда между улицами Труда (ул. Ленина) и Советской была пешеходная зона, здесь строили ледяные или деревянные горки и лепили снежные фигуры.

Новогодний городок на ул. Красной в 50-е годы. Фото из коллекции Д. Тетерина

В 1950 году на площади Пастухова (площадь вокруг собора Александра Невского) работал новогодний детский базар – ларьки и палатки были оформлены по мотивам русских сказок. В них продавались детские книги, игрушки, письменные принадлежности и сладости. В центре базара возвышалась елка, а вход на базар был украшен узорной аркой с иллюминацией.

В 1950-60-е годы новогодние елки, снежные фигуры и горки также ставили и в Летнем саду, и в парке им. Кирова.

Вот так был украшен вход в Летний сад. Фото: Дм Эр, ВКонтакте/Как жил Ижевск

После того, как была построена Центральная площадь, центром новогодних гуляний стала именно она. Здесь начали устанавливать главную елку города. Большое живое дерево располагали сначала между ДК «Металлург» и кинотеатром «Россия», а позднее – в верхней части площади у театра оперы и балета, где и сейчас.

Елка на Центральной площади в 1987 году. Фото: ЦДНИ УР

Обязательный новогодний атрибут на площади – детские горки. Их строили из снега и дерева. Еще детишек катали на лошадях. Кроме этого, горки обязательно устанавливали в районе речки Подборенки и в районе Автозавода на месте современного ТЦ «Италмас».

Центральная площадь в новом 1993 году. Фото: ВКонтакте/Как жил Ижевск

Искусственная елка и ледовый городок

В последние годы в украшении города к Новому году прослеживаются несколько тенденций. Около крупных торговых центров обязательно устанавливают красиво подсвеченные елки, по-новогоднему украшают витрины, используя иллюминацию.

На Центральной площади города в декабре сооружают ледовый городок, каждый год меняя его тему. Главная елка теперь искусственная, на верхушке – звезда в виде солярного знака.

Во дворах домов, особенно закрытых, в новостройках, также зажигается праздничная иллюминация и устанавливаются свои новогодние елки.

Новогодние гуляния на площади в 2020 году. Фото: архив редакции

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