Не только тушат пожары, но и вытаскивают котиков, и помогают ветеранам: как работают спасатели в Удмуртии

Рассказываем, чем занимаются спасатели Ижевска помимо тушения пожаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Какой бы ни была современная техника, за аббревиатурой МЧС всегда будут стоять живые люди, которые готовы пожертвовать жизнью ради других. И сегодня у них профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации. Чем занимаются сотрудники чрезвычайного ведомства нашего региона, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Сергей Пряженцев.

Тушат пожары

Спасатели во время пожара на лакокрасочном производстве Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Самое очевидное занятие, которым занимаются спасатели, – тушат пожары. С некоторыми из них можно справиться быстро, а бывают и такие, на борьбу с которыми уходит много сил и времени. Самое серьезное пожарное ЧП этого года – горение на лакокрасочном производстве Palizh. Сигнал поступил в 20:40, а о ликвидации объявили только в 5:45 – герои не спали всю ночь.

Еще один запомнившийся своей сложностью пожар произошел в банном комплексе Удмуртии в конце сентября. Для этого пришлось привлечь 120 человек и 40 единиц техники.

Спасатели на тушении пожара в банном комплексе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Нередко во время пожаров приходится еще и спасать чужие жизни: взрослых, пожилых, детей и даже котиков.

Спасатели и спасенная кошечка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Работают на ДТП

Куда звонят люди, попавшие в ДТП? В ГИБДД. Но если выбраться из машины самостоятельно люди не могут, на помощь снова приходят спасатели.

Столкновение грузовика и легковушки в селе Перевозное в июле 2022. Тогда погибли 4 человека, а еще двое, в том числе ребенок, – пострадали. Пожарные деблокировали пострадавших. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Столкновение «КИА» и «БМВ» в Сарапульском районе. В автомобилях находились восемь человек, в том числе три ребенка 2, 5 и 17 лет. Спасатели доставали людей из машины «КИА». Никто не погиб. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Летом 2022 года столкнулись легковушка и грузовик, который перевозил соляную кислоту. Произошла утечка. На место происшествия примчались спасатели и обработали территорию пеной для уменьшения испарения кислоты, а заодно разбавили водой вредное вещество до безопасной концентрации.

Ищут пропавших

Летом начинается сезон грибов и потерявшихся грибников. И в таких ситуациях спасатели приходят на помощь людям. Например, летом 2020 года отправилась за урожаем в лес у СНТ «Источник» Завьяловского района 83-летняя пенсионерка. Телефона у нее с собой не было. Сутки женщина провела в лесу без еды и воды, пока ее не нашла лабрадор Ева. Пожилая дама уже лежала на земле без сил и не смогла бы выбраться самостоятельно.

Спасатели выводят из леса 83-летнюю пенсионерку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

А для поиска грибника в августе 2020 пришлось даже задействовать беспилотники. Мужчина провел в лесу более суток без воды, еды и спичек. По телефону он сообщил, что движется в сторону автобусной остановки, но по факту шел в другом направлении. Удивительно, что навстречу пенсионеру попались другие грибники, но тот не попросил помощи. Когда спасатели обнаружили мужчину, он сидел без сил на поваленном дереве.

Спасатели выводят из леса заблудившегося пенсионера. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Работают на взрывах газа

Произошло ЧП, которое никогда раньше не случалось в республике? Первыми в бой идут спасатели. Они вытаскивают людей из самых сложных ситуаций, как это было после взрыва газа на улице Удмуртской. Кстати, к пятилетию трагичного события спасатели делились с «Комсомолкой» своими воспоминаниями.

К сожалению, в этом году в Ижевске тоже происходили взрывы газа – на ул. Степана Разина и ул. Воровского. Именно спасатели помогали людям выходить из подъездов и работали на площадке.

Спасатели во время ЧП на ул. Воровского в Ижевске Фото: Мария Бакланова

В 2020 году обрушились конструкции на стройке по Воткинскому шоссе. Два человека находились под завалами. Один из них погиб. Второго спасли специалисты МЧС.

Спасатели достают из-под завалов пострадавших при обрушении конструкций в строящемся доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Еще одно ЧП на стройке в 2020 году – кран не выдержал перегрузки и упал. В кабине зажало водителя. Его тоже извлекли спасатели. У мужчины была сломана нога.

Спасатели достают из кабины строительного крана пострадавшего водителя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Участвуют в параде Победы

Какой же парад Победы без красивых людей в форме? Вот и сотрудники МЧС каждый год выступают перед горожанами.

Спасатели на параде Победы в 2022 году. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Также спасатели в этот день участвуют в шествии «Бессмертного полка» и устраивают выставку пожарной техники.

Помогают ветеранам

Не только во время ЧП люди оказываются в сложной ситуации. Для кого-то элементарные бытовые заботы становятся настоящей проблемой. И тут спасатели не остаются в стороне.

В 2021 году в МЧС обратилась Тамара Петровна, ветеран труда и инвалид 2 группы. С ее крыши сошла гора снега и завалила входную дверь. Спасатели расчистили для нее проход.

Спасатели вызволяют из снежного плена ветерана труда. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В аналогичную ситуацию попала 84-летняя Александра Петровна из Камбарки, которая плохо видит. Ее дом был покрыт метровым слоем снега. Женщине помогал сосед, но в это время он заболел.

Тогда неравнодушные соседи обратились в МЧС, а там немедленно отправили к бабушке своих бойцов, которые вышли ради этого с выходного дня.

Спасатели и Александра Петровна, которой расчистили дом от снега. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Дежурят у купели в Крещение

Многие православные любят окунаться в прорубь в Крещение. Вот только это может быть совсем небезопасно. Именно поэтому рядом с официально открытыми купелями дежурят спасатели.

Спасатели следят, чтобы ничего не случилось во время крещенских купаний. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Тренируются

Сотрудники МЧС должны всегда быть в отличной форме. Поэтому они регулярно участвуют в тренировках. Это могут быть пожарно-тактические учения или занятия на объектах по обеспечению пожарной безопасности: отработка навыков тушения возгораний, спасение людей или более масштабные командно-штабные учения.

Пожарно-тактические учения на нефтяном объекте. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарно-тактические учения по ликвидации выброса хлора. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Учения в театре «Молодой человек». Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Учения в исправительной колонии № 1 в Ягуле. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Соревнуются

А еще они постоянно участвуют в спортивных соревнованиях. Просто поиграть в футбол, конечно, можно, но не так интересно. Почему бы не сделать это в полной экипировке?

Пожарный футбол. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Соревнования по подъему на 25-й этаж Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Соревнования «Лучший газодымозащитник». Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Соревнования по боевому развертыванию. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Учат детей безопасности

Спасатели часто встречаются с детьми. В интересной форме они рассказывают о правилах безопасности и даже дают почувствовать себя пожарными.

Встреча с ребятами в день защиты детей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Отдыхают после тяжелой работы

Тушение пожаров, спасение людей, работа на громких ЧП – это всегда тяжело и физически, и морально. Поэтому отдых особенно ценен для спасателей. Даже во время страшных происшествий коллеги меняют друг друга и дают товарищам прийти в чувство.

Уставший огнеборец пьет чай во время пожара на Palizh Фото: Сергей ГРАЧЕВ

… и просто спасают, когда больше некому

Бывают в практике спасателей и случаи, которые сложно себе вообразить. Например, однажды они вытаскивали вещи из затонувшей моторной лодки, пассажиры которой сами смогли выплыть на берег.

А нынешним летом спасатели снимали с аттракциона людей. На высоте 30 метров застряли семь человек, в том числе трое детей.

В апреле сотрудники МЧС вытаскивали мужчину, который упал с плотины в реку Иж. Его путь к спасению был отрезан бетонными плитами и зарослями кустарников.

Всего на охране безопасности населения Удмуртии несут службу более шести тысяч сотрудников пожарно-спасательных служб и добровольцев, которые без выходных и праздников, без перерывов на обед, сон и отдых работают как одна большая команда.

С начала года пожарно-спасательные подразделения Удмуртии:

– потушили более 1600 пожаров;

– 1465 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП;

– спасли 147 человек;

– эвакуировали 1315 жителей республики.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Первый широкоформатный кинотеатр Удмуртии: каким он был и как выглядит сейчас

Бесплатные катки: где можно покататься на коньках в Ижевске

В Ижевске представили прототип электрического автомобиля Lada e-Largus