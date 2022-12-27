Грузоподъемность ледовой переправы Сарапул-Борок увеличили до 3,5 тонн

Фото: Министерство транспорта Удмуртии ВКонтакте
27 декабря грузоподъемность ледовой переправы Сарапул-Борок увеличили. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.
Теперь по переправе могут ездить машины массой не более 3,5 тонн.
Напоминаем, переправу через Каму открыли 16 декабря, ее грузоподъемность была 1,5 тонны.
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