Грузоподъемность ледовой переправы Сарапул-Борок увеличили до 3,5 тонн

Фото: Министерство транспорта Удмуртии ВКонтакте

27 декабря грузоподъемность ледовой переправы Сарапул-Борок увеличили. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Теперь по переправе могут ездить машины массой не более 3,5 тонн.

Напоминаем, переправу через Каму открыли 16 декабря, ее грузоподъемность была 1,5 тонны.

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