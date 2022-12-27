Признанного иностранным агентом экс-депутата Илью Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске

Яшин осудили за фейки о российской армии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осужденного за фейки о российской армии экс-депутата из Москвы Илью Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске. Об этом пишут РИА Новости.

В апреле этого года, признанный иностранным агентом Илья Яшин во время своей трансляции на Ютубе поделился ложной информацией о массовых убийствах российскими военнослужащими в украинском городе Буча. В качестве доказательств он предоставил «опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы», которые, как заявил СК России, являются «провокацией». Свою вину Яшин не признал и сказал, что его преследование «мотивировано политически». 9 декабря суд приговорил его к 8 с половиной годам в колонии общего режима. Отметим, что защита впоследствии обжаловала этот приговор.

Сейчас экс-депутат находится в СИЗО-1 в Ижевске. Об этом журналистам сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Это связано с тем, что Яшина не могут отправить в колонию до вступления приговора в законную силу.

«Мы считаем эту практику ужасной - она связана с перелимитом в московских СИЗО», – сказала адвокат.

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