1000 юных актеров: Фоторепортаж с всероссийского фестиваля театрального искусства

Театр, в котором играют дети. Фото: @solnishatatau18

В Удмуртии завершился XXIV Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Театральные ступеньки». В этом году он проходил в стенах Завьяловского культурного комплекса «Центральный».

В течение четырех дней на сцене выступили более 1000 юных актеров из 51 детского театра Удмуртии, а также из Пермского края, Свердловской и Кировской областей. Они представили на суд жюри 72 спектакля разных жанров – от классических сказок до камерных постановок кукольных театров.

Все костюмы создавались самими артистами, их родителями и педагогами. Предлагаем посмотреть на то, что у ребят получилось.

Сцена из сказки «Алиса в Стране чудес». Узнали? Фото: @solnishatatau18

На сцене можно было встретить и леших. Фото: @club192347136

И сказочные разбойники были. Фото: @club192347136

В постановках дети поднимали важные социальные темы. Фото: @club192347136

Ставили и истории по классическим произведениям. Например, «Дневник моей мамы» Фото: @club192347136

Были и кукольные постановки. Фото: @club192347136

А тут… Нет! Вы не думайте, что актеры забыли текст. Просто это был спектакль-читка. Фото: @club192347136

А знаменитый «Маленький принц» получил новую интерпретацию в танце. Фото: @club192347136

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