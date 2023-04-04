Лжесотрудник МЧС обокрал 12 пенсионеров из Ижевска

Мужчина украл более 220 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

24-летнего жителя Ижевска обвиняют в мошенничестве и краже. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с января по апрель 2022 года мужчина ходил по квартирам города и представлялся сотрудником МЧС. Он убеждал пожилых людей в том, что по новому законодательству в квартирах граждан обязательно должны быть автономные устройства порошкового пожаротушения. Сначала он угрожал им привлечением к ответственности, а затем продавал устройства по завышенным ценам. В целом мужчина украл более 220 тысяч рублей у 12 пенсионеров.

Уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) передали в суд. На имущество обвиняемого наложили арест.

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