Более 110 млн рублей получат предприятия Удмуртии в виде субсидий на развитие

В 2022 году в поддержку импортозамещающих проектов направили более 300 млн рублей Фото: Алена Селезнева

18 предприятий Удмуртии стали победителями конкурса на получение субсидии в рамках программы развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Суммарно организации получат 110,6 млн рублей. Эти деньги пойдут в том числе на подключение предпринимателей к электрическим сетям, уплату первого взноса лизингового платежа и закупку новой техники.

Это позволит в ближайшие 3 года увеличить число рабочих мест, а также привлечь предприятиями до 9,5 млрд рублей инвестиций. По словам первого вице-премьера правительства Удмуртии Константина Сунцова, в 2022 году в поддержку импортозамещающих проектов направили более 300 млн рублей. Это позволило сохранить 8 тысяч рабочих мест и увеличить изготовление товаров для промышленного оборудования на 1,8 млрд рублей.

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