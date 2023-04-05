Свадебные талоны, неудачные прически и привезенные из Москвы туфли: как выходили замуж в Ижевске в советское время

Свадебная мода 90-х годов. Фото: Любовь Колмогорова

Иногда так хочется взять альбом со старыми фотографиями, долго-долго их рассматривать и слушать рассказы родителей. И узнавать интересные подробности того времени. Сегодня «Комсомолка» делится рассказами жителей Ижевска о свадьбах, которые проходили в 70-90-е годы прошлого столетия.

В конце 60-х годов в СССР в моду вошли короткие свадебные платья. Их шили из кримплена. Прически украшали мини-фатой. А белые лаковые туфли мечтали купить, наверное, абсолютно все невесты того времени. Фото: архив Людмилы Григорьевой

Столичные туфельки

Свадьба Александры Беляевой проходила в декабре 1976 года.

«Платье мне сшила родственница моей будущей свекрови. Лиф и рукава были расшиты гипюром, а юбка из обычной белой ткани. Платье было, естественно, длинное. Так получилось, что модель мы особо не обговаривали, поэтому оно получилось не совсем такое, как я себе могла представить. Кстати, при подаче заявления в ЗАГСе нам выдали талончики в специальный отдел для молодоженов. Там можно было купить и платье, и костюм, и туфли. Но мне ничего не подошло, поэтому и пришлось платье шить… А, нет. Я купила там красивую длинную фату», – вспоминает Александра.

Свадьба не обходилась без свидетелей. На фото они стоят за спинами молодоженов. Фото: Александра Беляева

Но изюминку в образ невесты добавили московские туфли с маленькими бантиками. Почему столичные? Потому что в Ижевске трудно было найти свадебные туфельки на крохотную ножку 34 размера. Ситуацию спасла живущая в Москве тетушка, которая и отправила невесте такой подарок по почте.

«А мне их не хотели выдавать! В получателях было указано имя моей мамы – Риты. Но в паспорте-то она Маргарита! Поэтому-то на почте все очень долго выясняли. В итоге все же отдали мне столь долгожданную посылку».

Кто, как не невеста, могла уложить волосы и сделать макияж так, чтобы ей точно понравилось? Только сама невеста! Александра сделала все сама.

Торжество проходило в столовой рядом с библиотекой Ленина (нынешний офис Альфа-банка). На него приехали даже самые дальние родственники, многих из которых Александра видела в первый и последний раз.

Неудачная прическа

В августе 1978 года после похода в ЗАГС Людмиле и Евгению Аксеновым вручили талончик в магазин «Подарки», чтобы в отделе «Для новобрачных» они смогли выбрать необходимые вещи.

«Но я была очень худая и что-то подобрать там не смогла. Да и фасоны там неудачные какие-то были. Поэтому платье решили шить. Но найти хорошую портниху, чтобы она красиво и вовремя все сделала, было невозможно: платье мне сшила тетя. Я купила дорогой немецкий гипюр, а модель платья подглядела в журналах мод», – рассказывает Людмила.

Платье невесты получилось невероятно нежным – длинное, село прямо по точеной фигуре девушки, а к воротничку прикреплялась фата-капюшон. Но, как мы уже писали, в те годы с туфлями была проблема, поэтому выбор Людмилы пал на свои же белые закрытые босоножки.

Платье для невесты сшила ее тетя. Фото: Людмила Аксенова

Хорошие парикмахеры в то время были в дефиците, поэтому в день свадьбы произошло страшное – в парикмахерской «Локон», что на ул. Советской, Людмиле сделали такую неудачную укладку, что ей пришлось срочно смывать ее уже дома. А вот макияж Людмила делала себе сама – визажистов же не было.

Вот так выглядела фата-капюшон. Фото: Людмила Аксенова

Жених был на свадьбе в сшитом в ателье коричневом костюме с галстуком. Туфли ему купили буквально в последний момент. На торжестве молодожены обменялись красивыми рифлеными кольцами из «Рубина». Образ невесты дополнял прекрасный букет из роз. А гости дарили много гладиолусов.

«Во время регистрации обязательно присутствовали свидетели. Оформляли все документы в зале для церемоний, а не как сейчас – в отдельной комнате. Тогда, кстати, тоже были и музыканты, и женщины-ведущие читали такие же пафосные речи! В этом же здании в небольшой комнатушке мы сделали фуршет для гостей, а потом поехали по окрестностям Ижевска фотографироваться. После уже с самыми близкими родственниками и друзьями собрались у меня дома. А утром уехали в Москву, а потом в Тулу. Никакого тамады или, что еще хуже, выкупа у нас не было даже в мыслях», – уверяет Людмила.

Заоблачные цены и московские цветы

Надежда и Виталий Антоновы поженились в 1981 году. По традиции того времени в ЗАГСе им выдали талоны в отдел для молодоженов.

«По ним в течение 2 недель нужно было отовариться в магазине под названием «ОПТ станция» – он располагался в районе птицефабрики. Но эти талоны давали только тем, у кого была городская прописка», – рассказывает Надежда.

А Виталий был прописан в деревне. Хорошо, что невеста училась в УдГУ и у нее была эта городская прописка. В магазине они купили только кольца. Подходящего платья просто не нашлось – при росте 170 Надя весила 42 кг.

Длинное платье из парчи нашлось в кооперативном магазине, вот только цена была заоблачной – 60 рублей при средней зарплате в то время 100 рублей.

«Фату купила в магазине «Подарки». За 30 рублей. Длинная, но обычная, даже можно сказать, скучная. У меня была подружка, одногруппница, которая сидела в декрете. Она-то и предложила украсить фату», – говорит Надежда.

Совместными усилиями они изменили простенькую фату до неузнаваемости – сделали венок, пришили цветы из ткани.

Платье на невесте стоило 60 рублей! Фото: Надежда Антонова

И снова вопрос – где взять туфли? Покупать негде, просить тоже не у кого, поэтому Надежда пошла под венец в босоножках своей подруги.

О прическе Надежда много не думала – лишь слегка уложила заранее сделанную химию.

Жених же был вылитым участником группы «Битлз» – модная прическа, коричневый костюм с брюками клеш из кримплена, сшитый в ателье по блату, – ну просто не жених, а загляденье.

Но важную деталь – белые гвоздики – везли прямиком из столицы тоже благодаря связям.

Свадьба проходила в родной деревне Виталия. А после торжества Надежда сдала платье в комиссионку и выручила за него 30 рублей.

Хороший тамада и конкурсы интересные

Любовь и Вячеслав Шайдуллины решили пожениться в 1981 году.

«Ухаживал, в кино ходили. Цветов, кстати, он мне не дарил, говорит, зима была. А потом решились: в ЗАГС пошли с подружкой – у меня же почерк-то плохой. За регистрацию, кстати, мы заплатили 1 рубль 50 копеек», – улыбается Любовь.

По талончикам от ЗАГСа в свадебном отделе магазина «Подарки» они купили обувь и ткань. Красивое платье для невесты заказали в ателье на углу Советской и Ленина.

В 80-е молодожены купили ткань в свадебном отделе по специальным талонам. Фото: семейный архив Шайдуллиных

«Славе купили дорогую ткань бостон темно-синего цвета, из которой ему сшили пиджак и модные брюки-клеш. Плюс белая рубашка и бордовый галстук. Перед свадьбой я зачем-то отрезала себе волосы, а Славу сама подравняла – кучерявый был, никто неровностей и не заметил бы», – вспоминает Любовь. Кольца приобрели в «Рубине».

Машину Вячеслав со старшим братом невесты украсили и поехали «выкупать» невесту. Пришлось потрудиться – конкурсы, задания… Например, чтобы получить ключ от квартиры своей любимой, Вячеславу пришлось выпить 3 литра кваса.

В ЗАГСе жених постоянно смешил невесту.

«Все гости стоят сзади и плачут, а мы смеемся, не переставая! Даже мама мне, помню, замечание сделала».

Сразу после регистрации молодожены отправились кататься по городу. Заехали даже в аэропорт, где выпили шампанского! Главное же торжество проходило в столовой в Монтажном техникуме, где и работала Любовь.

«Хороший стол был: гусь жареный, торт, чак-чак… Потом меня украли – места-то много было, где спрятаться. И Слава искал меня. А на второй день свадьбы нас заставляли подметать мусор, ходить за водой на колонку – обычаи были такие, мол, на что способна невеста. В общем, народу было много, поэтому было весело».

Традиционная фотография молодоженов с гостями. Фото: семейный архив Шайдуллиных

Решительные женихи

Первый брак у Любови Колмогоровой был в 1980 году. На курорте она познакомилась с музыкантом Михаилом. Который оказался весьма резвым – буквально через несколько месяцев он приехал в Ижевск и сразу поставил ее родителей перед фактом: «Женюсь!»

Первый муж Любови Михаил. Фото: Любовь Колмогорова

«Пришлось соглашаться, – смеется Любовь. – Свадьба проходила у Миши на родине, поэтому все приготовления взяла на себя моя будущая свекровь – очень хорошая женщина. Мама, которая работала в Доме одежды, достала ткань и договорилась, чтобы мне сшили в ателье платье. Оно было длинное, с маленьким отложным воротничком, с юбкой в три яруса. Туфли не смогли найти, поэтому надела белые сабо».

Любовь и Михаил поженились на юге. Фото: Любовь Колмогорова

Химическая завивка волос тогда была в моде, поэтому прическа у невесты была соответствующая – длинные, подстриженные конусом кудрявые волосы. Но с прической на свадьбу парикмахеры промахнулись – соорудили какой-то очень странный валик.

«Под красивой длинной фатой и веночком из белых искусственных цветов этого валика не было видно. Поэтому я уж и согласилась, надо было быстрее идти замуж», – говорит Любовь.

Жених был настоящим Джеймсом Бондом – черный костюм, галстук-бабочка и… туфли с тайной платформой, чтобы быть хоть немного выше, чем на самом деле.

Целых 7 лет они жили рука об руку, но потом разошлись. И уже через пару лет Любовь вновь оказалась невестой: с Алексеем они поженились в 1990 году.

Второй муж Любови Алексей. Фото: Любовь Колмогорова

«Платье у меня было сделано из шитья, которое я привезла из Нижнего Новгорода. Короткое, внизу на юбке сделали складочки. Еще подружка специально фатин пришила к ним, чтобы пышнее было. Сверху болеро было с объемными плечами – мо-одное! Стрижка «под Кузьмина», без фаты, но с цветочком в волосах. А туфли – красные! Почему? Белых не нашли, а красные уж больно красиво смотрелись!»

Гладиолусы на тот момент дарили практически все. Фото: Любовь Колмогорова

Отмечали свадьбу в столовой ДК «Металлург»: на столах была закуска и алкоголь.

Залитые лаком кудри и обрезанная челка

Олег и Андрей Трищенковы поженились в 1995 году.

«Платье сшила моя подруга, а я ей взамен связала кардиган. Модель платья подглядела в культовом журнале «Бурда Моден» – в то время на него даже очередь существовала. Подружка предложила другое, но мне понравилось именно это – оно обалденное!» – рассказывает Ольга.

Ольга и Андрей Трищенковы поженились в 1995 году. Фото: семейный архив Трищенковых

Платье шили из японского шелка. А чтобы платье было пышным, сделали подъюбник из простыни и капрона.

«В качестве уплотнителя для лифа мы использовали… плотную основу от линолеума. Ее принесли с завода «Буммаш» мои родители. Потом лиф еще расшили бусинами».

За прическу Ольги отвечали ее сестры. Продумали все до мелочей: чтобы прическа не испортилась, надели платье до укладки волос. А чтобы платье не запачкалось, обернули Олю в простыню. А потом появилась она – Олина челка! Она оказалась неровной, и ее срочно пришлось корректировать. А чтобы завитые локоны точно не распались во время торжества, помощницы не пожалели лака.

«В итоге челка стояла дыбом, и мне это безумно нравилось! – вспоминает Ольга. – Фату нашли в «Подарках», она как раз закрывала мне вырез на спине. Туфли купили на рынке, на трамвайном кольце на Буммаше».

Рынок у «Радиотехники» был спасением для многих в 90-е годы: там ребята нашли для жениха костюм со светлыми пуговицами, которые потом заменили на черные.

Торжество началось с выкупа невесты, потом была регистрация в ЗАГСе, потом катания по городу и застолье в кафе «Амальгама». Во второй день молодожены обвенчались в Троицкой церкви.

Венчание. Фото: семейный архив Трищенковых

«Честно, было нервно. И скорее, это было торжество для родителей, которым важно было сделать «все, как у людей», – рассказала Ольга.

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