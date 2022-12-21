Вакансии Удмуртии: республика нуждается в рабочем персонале и инженерах

Рабочие специальности по-прежнему в почете Фото: Архив КП

Разрыв между резюме и вакансиями в Удмуртии, по данным платформы HeadHunter, сокращается. В ноябре в Удмуртии на одно предложение претендуют 4,2 резюме, тогда как в норме этот показатель должен быть не меньше шести. О ситуации на рынке труда рассказали наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Чем меньше активных резюме на одну вакансию, тем сложнее ситуация для работодателей – меньше адекватного выбора и конкуренции среди соискателей.

«Снова обнажился дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Аналитика показывает – кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка – уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до одного резюме на вакансию», – прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

КТО ТРЕБУЕТСЯ?

60 тысяч вакансий предоставили работодатели в ЦЗН по Удмуртии, тогда как количество безработных на 1 декабря составило 4 877 человек. Самыми востребованными по-прежнему остаются рабочие вакансии – 68,9%.

В их числе – водители, кондукторы, электромонтажники по кабельным сетям, токари, продавцы продовольственных товаров, дворники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, плотники, швеи, каменщики, арматурщики и бетонщики.

КУДА И ОТКУДА ИДУТ?

Количество сотрудников, по данным Удмуртстата, снижается в сферах ремонта и обслуживания вычислительной техники (-32,2%), финансов и страхования (-12%), гостиничного бизнеса и общепита (-10%).

Рост штата наблюдается в области информатизации и связи (+21,9%), технической и научной деятельности (+8%), сферы недвижимости (+5,1%). На затишье на рынке труда, считают специалисты консалтингового бюро «Рост», оказали влияние не только предстоящие новогодние каникулы, но и пособия и выплаты для безработных.

«Сейчас трудно найти не только квалифицированный рабочий персонал, но и smm-специалистов, которых раньше был переизбыток. Причина также в том, что многие опытные специалисты переезжают или ищут удаленную работу в регионах, где уровень зарплаты выше, чем в Ижевске. Самой актуальной сферой деятельности с точки зрения потребности в специалистах еще много лет будет сфера строительства», – отметили в бюро.

По мнению компании «Ситистафф», самыми востребованными на сегодня на рынке труда в регионе являются бригадиры, комплектовщики товаров, грузчики и сварщики.

«Ситуация на рынке труда в 2023 году сильно изменится. Наиболее востребованы будут рабочие профессии и инженеры. Наши экспертные аналитики считают, что компании будут все больше экономить на персонале и вырастет спрос на синие воротнички. Нехватка кадров будет сильнее всего наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности», – рассказал директор компании Владимир Квасов.

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