Новогоднее настроение в Ижевске: город живет в ожидании праздника

Сказка гораздо ближе, чем кажется. Фото: Мария Бакланова

До Нового года осталось совсем ничего. В детских садах и школах проводятся новогодние утренники для детей, да и взрослые жители Ижевска находятся в поисках новогоднего настроения.

Улицы столицы Удмуртии наполняются светом праздничных огней, магазины и компании украшают витрины тематическими инсталляциями. На Центральной площади и во дворах зажигаются праздничные елки. А братцы-кролики развозят по улицам Ижевска заряд позитива.

«Комсомолка» дарит частичку новогоднего волшебства и предлагает посмотреть, как город готовится к главному зимнему празднику.

Вечерние улицы Ижевска наполнились сказочным светом. Фото: Мария Бакланова

Вечерний Ижевск необычно спокойный. Оружейная столица России предновогодними вечерами наполняется сказочным светом миллионов огней, погружаясь в тихую зимнюю сказку.

Около администрации города сияющая аллея. Фото: Мария Бакланова

Катки с новогодней иллюминацией уже ждут своих посетителей. Фото: Мария Бакланова

Городские кафе преображают свои витрины, добавляя им праздничного уюта.

Выпить кофе, любуясь милой елочкой, почему нет? Фото: Мария Бакланова

Полосатые леденцы и имбирные пряники прочно вошли в новогодние дизайны Фото: Мария Бакланова

Елочки появляются в витринах магазинов Фото: Мария Бакланова

Главная елка Ижевска Фото: Мария Бакланова

Новогодние елки появились не только на главной площади города, но и в других местах

Около ТЦ «Сигма» горят огни Фото: Мария Бакланова

Напротив администрации Ижевска Фото: Мария Бакланова

Площадь около железнодорожного вокзала Фото: Мария Бакланова

Жители города тоже не стоят в стороне.

На улице Гагарина, 21 жители сами создали свою новогоднюю сказку. Фото: @club183954593

Строят ледяные скульптуры и горки для детей. Фото: @club183954593

А пока город готовится к празднику, братцы-кролики уже везут праздничное настроение.

Совсем скоро наступит Новый год, и уже вовсю идет подготовка к его празднованию. Мы уже рассказывали о том, как правильно выбрать и украсить елку, защитить ее от домашних животных, что подать на праздничный стол, а также какие новогодние развлечения ждут жителей Ижевска во время зимних каникул.

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