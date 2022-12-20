Новогоднее настроение в Ижевске: город живет в ожидании праздника

Сказка гораздо ближе, чем кажется.
Фото: Мария Бакланова
До Нового года осталось совсем ничего. В детских садах и школах проводятся новогодние утренники для детей, да и взрослые жители Ижевска находятся в поисках новогоднего настроения.
Улицы столицы Удмуртии наполняются светом праздничных огней, магазины и компании украшают витрины тематическими инсталляциями. На Центральной площади и во дворах зажигаются праздничные елки. А братцы-кролики развозят по улицам Ижевска заряд позитива.
«Комсомолка» дарит частичку новогоднего волшебства и предлагает посмотреть, как город готовится к главному зимнему празднику.
Вечерние улицы Ижевска наполнились сказочным светом.
Фото: Мария Бакланова
Вечерний Ижевск необычно спокойный. Оружейная столица России предновогодними вечерами наполняется сказочным светом миллионов огней, погружаясь в тихую зимнюю сказку.
Около администрации города сияющая аллея.
Фото: Мария Бакланова
Катки с новогодней иллюминацией уже ждут своих посетителей.
Фото: Мария Бакланова
Городские кафе преображают свои витрины, добавляя им праздничного уюта.
Выпить кофе, любуясь милой елочкой, почему нет?
Фото: Мария Бакланова
Полосатые леденцы и имбирные пряники прочно вошли в новогодние дизайны
Фото: Мария Бакланова
Елочки появляются в витринах магазинов
Фото: Мария Бакланова
Главная елка Ижевска
Фото: Мария Бакланова
Новогодние елки появились не только на главной площади города, но и в других местах
Около ТЦ «Сигма» горят огни
Фото: Мария Бакланова
Напротив администрации Ижевска
Фото: Мария Бакланова
Площадь около железнодорожного вокзала
Фото: Мария Бакланова
Жители города тоже не стоят в стороне.
На улице Гагарина, 21 жители сами создали свою новогоднюю сказку. Фото: @club183954593
Строят ледяные скульптуры и горки для детей. Фото: @club183954593
А пока город готовится к празднику, братцы-кролики уже везут праздничное настроение.
Совсем скоро наступит Новый год, и уже вовсю идет подготовка к его празднованию. Мы уже рассказывали о том, как правильно выбрать и украсить елку, защитить ее от домашних животных, что подать на праздничный стол, а также какие новогодние развлечения ждут жителей Ижевска во время зимних каникул.
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