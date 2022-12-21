Новогодний стол в Ижевске: 2000 рублей на продукты для праздника

Мы собрали новогодний стол всего за 2000 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Итак, что мы имеем: 2000 рублей и пустой новогодний стол, который нужно вкусно и красиво оформить. Нам нужно 2 горячих блюда (вечер долгий), 2 салата и бутерброды.

Самой затратной частью будут горячие блюда. Предлагаем остановиться на мясе по-французски и куриных ножках с рисом. Свинину для запекания можно купить в «Ленте». Здесь охлажденная шея с картой магазина стоит 289,89 руб./кг. Можно заглянуть и на рынки, где цены на мясо бывают еще ниже.

Куриные голени в «Светофоре» стоят 146,2 руб./кг. Нужно брать сразу 12-13 штук общей стоимостью 306,14 рублей. Все мы понимаем, что ужин 31 декабря – это еще и обед 1 января. Так что лишним ничего не будет.

200 рублей из двух тысяч нужно отложить на овощи. Картофель, морковь, свекла, лук – согласитесь, даже объяснять не надо, для каких блюд этот набор. Картофель выступит и в качестве гарнира и как ингредиент салатов.

Рис длиннозерный в «Ленте» (0,8 кг) стоит 61,09 рублей, 10 яиц второй категории в «Магните» – 56 рублей, зеленый горошек в FixPrice – 33 рубля, ведерко майонеза 0,8 кг в «Пятерочке» – 144,90 рублей. Сельдь слабосоленую 500 г в «Магните» можно приобрести за 110 рублей.

И на салат хватит, и с картошкой в новогодние каникулы можно будет съесть. Фото: Евгения Рябкова

В «Светофоре» 1,5 кг океанической сельди в солевой заливке стоит 140,40 рублей. С одной стороны, почти в три раза дешевле, но велика вероятность просто не осилить такое количество.

Банка соленых огурчиков 720 мл в «Ленте» с картой магазина обойдется в 129,99 рублей, пачка сливочного масла 72.5% 180 г в «Магните» – 72 рубля. Баночка 180 г икры с креветками в «Ашане» продается за 129,90 рублей, шпроты в «Светофоре» – это еще 37,50 рублей, ну зеленый горошек – за 40,90.

Вполне себе неплохой вариант для салата «Оливье». Фото: Евгения Рябкова

Свежий огурчик выйдет примерно на 75 рублей (при цене за килограмм 169,90 рублей, но можно побегать по магазинам и поискать еще дешевле), а две буханки хлеба – на 70 рублей. Вот мы уже и потратили 1756 рублей.

Если у вас есть свой урожай, то двести рублей на овощи можно вычесть из этой сметы. Или потратить их на мандарины. И чуть не забыли про колбасу, на которой экономить никак нельзя. Итого: 2000 рублей за новогодний стол.

Итак, на вашем столе стоят: мясо по-французски, жареные куриные ножки с рисом, классические оливье и «шуба», бутерброды с икрой, бутерброды со шпротами и бонусом бутерброды с колбасой. Все готово для прекрасного праздника. Приятного аппетита и счастливого Нового года!

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