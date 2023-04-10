Куда поедем: самые популярные направления у жителей Удмуртии

В прошлом году желающих уехать на майские выходные было больше Фото: Мария Бакланова

Майские праздник на носу, и жители Удмуртии уже выбирают направления, где смогут провести короткие весенние выходные. Главный тренд сезона – это выбор внутренних направлений. О ситуации на туристическом рынке рассказали наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

В прошлом году желающих уехать на майские выходные было больше. Да и дорогие туры сейчас не настолько популярны, чаще всего жители республики отправляются в Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург. А вот спрос на морские и речные путешествия повысился, причем на 50%.

«Туристы по сравнению с прошлым годом стали активнее, количество забронированных туров увеличилось на 20%, появилось больше запросов на экскурсионные туры по России. Последние три года туристы боялись выезжать за пределы Удмуртии, но отдыхать у нас практически негде, а эмоции должны быть всегда, иначе ради чего мы все живем. Путешествия были, есть и будут», – рассказала генеральный директор турагентства «Зима-Лето» Мария Хатыпова.

Из зарубежных популярны Турция и Египет. Но отдых получается не из дешевых. Семья из трех человек в пятизвездочном отеле за 9-10 дней в среднем потратит 350-380 тысяч рублей.

«Цены на туры за границу выросли примерно на 20-30%. В связи с политической ситуацией многие боятся бронировать заранее», – поделилась директор New Travel Юлия Зворыгина.

Слова коллеги подтверждает и старший менеджер турагентства «Чемоданное настроение» Дарья Фролова. Она сообщила, что не менее активно бронируются поездки в ОАЭ, на Кубу и в Таиланд.

«В прошлые майские праздники и эти – спрос аналогичен. Однако средний чек значительно вырос в сравнении с прошлыми годами в целом. Сейчас практически любой тур варьируется в пределах 60-100 тыс. руб. на человека. Это если в среднем брать, полностью тур под ключ – это комфортный отель, прямой перелет, трансферы и страховки, входящие в состав тура. По наблюдениям турагентства, самые дорогие туры на Мальдивы и Кубу – за 6-8 ночей цены начинаются от 114 тыс. руб. и 89 тыс. руб. за человека соответственно. Самый бюджетный отдых – в России: поездка на одного обойдется минимум в 16,5 тыс. руб.», – рассказала Дарья Фролова.

Поездка в Екатеринбург на двоих на три ночи обойдется в 15,5 тысяч рублей, круиз выходного дня стоит от 10,7 тысяч рублей, а отдых в Санкт-Петербурге и Минеральных Водах – от 43 тысяч. Самая дешевая путевка в Сочи и Дагестан, по данным «Ижавиа.Тур», составит 38 тысяч рублей.

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