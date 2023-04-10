Около 1,5 тыс. мужчин Удмуртии направят в войска России в рамках весеннего призыва

Всего по России планируют призвать в войска около 147 тысяч мужчин. Фото: Юлианна Савинова

В рамках весеннего призыва из Удмуртии в войска страны направят порядка 1,5 тысячи мужчин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 1 апреля по 15 июля в Удмуртии, как и во всей России стартовал весенний воинский призыв, которому подлежат мужчины 1996-2005 годов рождения. 44% от призывников направят для прохождения службы в сухопутные войска, 11,5% – в воздушно-космические силы, 10,5% – в нацгвардию, 6,4% – воздушно-десантные войска, 6,3% – ракетные войска стратегического назначения, 6,2% – в военно-морской флот и оставшиеся 15% – другие рода войск. В целом по России планируют призвать в войска около 147 тысяч мужчин.

«Мероприятия предстоящего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только военнослужащие по контракту», – заверили в администрации.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов также не раз заверял жителей региона, что в ближайшее время второй волны частичной мобилизации не планируется.

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